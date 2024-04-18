В ХМАО затопило филиал «Почты России». Видео

19 апреля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Здание «Почты России» в Нижневартовске затопило водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) талыми водами затопило здание сортировочного центра «Почты России». Сотрудники учреждения пожаловались на угрозу удара током из-за того, что электрооборудование стоит в воде. «Ежегодное затопление сортировочного центра „Почты России“ на Северной 41: в течение всей зимы не вывозился снег, в результате каждую весну происходит затопление. Сотрудники подвергаются опасности поражения током: электрооборудование находится под напряжением, стоит в воде, работники вынуждены выполнять свою работу с риском для жизни в затопленном помещении», — сообщили сотрудники в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». В учреждении корреспонденту URA.RU сообщили, что с такой проблемой сотрудники почты сталкиваются каждый год, поскольку здание находится в низине и в него стекает весь растаявший снег. В настоящее время с проблемой удалось справиться с помощью насосов, выкачивающих воду. «У нас каждый год весной потоп, и вчера снова начало затапливать. Наше здание находится в низине, остальные организации — на возвышенности, поэтому растаявшая вода стекает к нам, плюс поднимаются грунтовые воды. Сейчас с проблемой удалось справиться и в здании воды нет: работают насосы. Электрооборудованию ничего не угрожает, поскольку провода изолированы, а оборудование поднято наверх», — сообщили в сортировочном центре «Почты России». После обращения к руководству «Почты России» в учреждении поставили насос, смонтировали дополнительный септик. Таким образом удалось справиться с последствиями затопления, но не устранить главную причину. По мнению сотрудников, справиться с проблемой поможет капитальный ремонт здания, в ходе которого нужно поднять пороги. «Руководство „Почты России“ каждый год обещает выделить средства на реконструкцию, но пока не ясно, когда именно это произойдет», — добавили сотрудники филиала. Агентство направило в «Почту России» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителей аварийного дома в Пыть-Яхе залило кипятком. Дом должны были расселить в 2021 году. Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Присшествия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) талыми водами затопило здание сортировочного центра «Почты России». Сотрудники учреждения пожаловались на угрозу удара током из-за того, что электрооборудование стоит в воде. «Ежегодное затопление сортировочного центра „Почты России“ на Северной 41: в течение всей зимы не вывозился снег, в результате каждую весну происходит затопление. Сотрудники подвергаются опасности поражения током: электрооборудование находится под напряжением, стоит в воде, работники вынуждены выполнять свою работу с риском для жизни в затопленном помещении», — сообщили сотрудники в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». В учреждении корреспонденту URA.RU сообщили, что с такой проблемой сотрудники почты сталкиваются каждый год, поскольку здание находится в низине и в него стекает весь растаявший снег. В настоящее время с проблемой удалось справиться с помощью насосов, выкачивающих воду. «У нас каждый год весной потоп, и вчера снова начало затапливать. Наше здание находится в низине, остальные организации — на возвышенности, поэтому растаявшая вода стекает к нам, плюс поднимаются грунтовые воды. Сейчас с проблемой удалось справиться и в здании воды нет: работают насосы. Электрооборудованию ничего не угрожает, поскольку провода изолированы, а оборудование поднято наверх», — сообщили в сортировочном центре «Почты России». После обращения к руководству «Почты России» в учреждении поставили насос, смонтировали дополнительный септик. Таким образом удалось справиться с последствиями затопления, но не устранить главную причину. По мнению сотрудников, справиться с проблемой поможет капитальный ремонт здания, в ходе которого нужно поднять пороги. «Руководство „Почты России“ каждый год обещает выделить средства на реконструкцию, но пока не ясно, когда именно это произойдет», — добавили сотрудники филиала. Агентство направило в «Почту России» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителей аварийного дома в Пыть-Яхе залило кипятком. Дом должны были расселить в 2021 году. Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Присшествия»