Развлечения Интересное Челябинцы подали сотни заявлений в ЗАГС на 24 апреля 19 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + В Челябинской области 24 апреля поженятся 343 пары Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области пик свадеб в 2024 году пришелся на 24 апреля. Заявления на заключение брака в эту дату подали 343 пары, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «На 24 апреля 2024 года в Челябинской области подано 343 заявления на регистрацию заключения брака. Зеркальные даты и даты с повторяющимися цифрами пользуются популярностью, на них поступает большее количество заявлений», — сообщили URA.RU в госкомитете. В Челябинске 24 апреля сыграть свадьбу решили 119 пар, в Магнитогорске — 37. Притом популярными стали и другие месяцы: 24 января брак заключили 118 пар региона, а 24 февраля 201 пара. Согласно статистике регионального госкомитета заключить брак 29 февраля решили 37 пар региона. Больше всего молодоженов оказалось в Центральном ЗАГСе Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области пик свадеб в 2024 году пришелся на 24 апреля. Заявления на заключение брака в эту дату подали 343 пары, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «На 24 апреля 2024 года в Челябинской области подано 343 заявления на регистрацию заключения брака. Зеркальные даты и даты с повторяющимися цифрами пользуются популярностью, на них поступает большее количество заявлений», — сообщили URA.RU в госкомитете. В Челябинске 24 апреля сыграть свадьбу решили 119 пар, в Магнитогорске — 37. Притом популярными стали и другие месяцы: 24 января брак заключили 118 пар региона, а 24 февраля 201 пара. Согласно статистике регионального госкомитета заключить брак 29 февраля решили 37 пар региона. Больше всего молодоженов оказалось в Центральном ЗАГСе Челябинска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям