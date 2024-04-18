18 апреля 2024

Челябинцы подали сотни заявлений в ЗАГС на 24 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
В Челябинской области 24 апреля поженятся 343 пары Фото:

В Челябинской области пик свадеб в 2024 году пришелся на 24 апреля. Заявления на заключение брака в эту дату подали 343 пары, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС.

«На 24 апреля 2024 года в Челябинской области подано 343 заявления на регистрацию заключения брака. Зеркальные даты и даты с повторяющимися цифрами пользуются популярностью, на них поступает большее количество заявлений», — сообщили URA.RU в госкомитете.

В Челябинске 24 апреля сыграть свадьбу решили 119 пар, в Магнитогорске — 37. Притом популярными стали и другие месяцы: 24 января брак заключили 118 пар региона, а 24 февраля 201 пара.

Согласно статистике регионального госкомитета заключить брак 29 февраля решили 37 пар региона. Больше всего молодоженов оказалось в Центральном ЗАГСе Челябинска.

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В Челябинской области пик свадеб в 2024 году пришелся на 24 апреля. Заявления на заключение брака в эту дату подали 343 пары, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «На 24 апреля 2024 года в Челябинской области подано 343 заявления на регистрацию заключения брака. Зеркальные даты и даты с повторяющимися цифрами пользуются популярностью, на них поступает большее количество заявлений», — сообщили URA.RU в госкомитете. В Челябинске 24 апреля сыграть свадьбу решили 119 пар, в Магнитогорске — 37. Притом популярными стали и другие месяцы: 24 января брак заключили 118 пар региона, а 24 февраля 201 пара. Согласно статистике регионального госкомитета заключить брак 29 февраля решили 37 пар региона. Больше всего молодоженов оказалось в Центральном ЗАГСе Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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