Челябинцы подали сотни заявлений в ЗАГС на 24 апреля

В Челябинской области пик свадеб в 2024 году пришелся на 24 апреля. Заявления на заключение брака в эту дату подали 343 пары, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС.
«На 24 апреля 2024 года в Челябинской области подано 343 заявления на регистрацию заключения брака. Зеркальные даты и даты с повторяющимися цифрами пользуются популярностью, на них поступает большее количество заявлений», — сообщили URA.RU в госкомитете.
В Челябинске 24 апреля сыграть свадьбу решили 119 пар, в Магнитогорске — 37. Притом популярными стали и другие месяцы: 24 января брак заключили 118 пар региона, а 24 февраля 201 пара.
Согласно статистике регионального госкомитета заключить брак 29 февраля решили 37 пар региона. Больше всего молодоженов оказалось в Центральном ЗАГСе Челябинска.
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