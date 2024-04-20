В Одессе прогремел мощный взрыв

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В Одессе объявлена тревога, пишет «Страна.ua» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе произошел взрыв. В регионе объявлена тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«О сильном взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — пишет издание. Там добавили, что в регионе объявлена тревога. Представители Воздушных сил Украины предупреждали о возможной ракетной угрозе для города, заключили в издании.

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В Одессе произошел взрыв. В регионе объявлена тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». «О сильном взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — пишет издание. Там добавили, что в регионе объявлена тревога. Представители Воздушных сил Украины предупреждали о возможной ракетной угрозе для города, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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