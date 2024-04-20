В Одессе прогремел мощный взрыв

В Одессе объявлена тревога, пишет «Страна.ua»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе произошел взрыв. В регионе объявлена тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«О сильном взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — пишет издание. Там добавили, что в регионе объявлена тревога. Представители Воздушных сил Украины предупреждали о возможной ракетной угрозе для города, заключили в издании.
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