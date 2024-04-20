В Одессе прогремел мощный взрыв

20 апреля 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

В Одессе объявлена тревога, пишет «Страна.ua» Фото: U.S. Coast Guard Atlantic Area / Ricardo Castrodad новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе произошел взрыв. В регионе объявлена тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». «О сильном взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — пишет издание. Там добавили, что в регионе объявлена тревога. Представители Воздушных сил Украины предупреждали о возможной ракетной угрозе для города, заключили в издании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе произошел взрыв. В регионе объявлена тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». «О сильном взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — пишет издание. Там добавили, что в регионе объявлена тревога. Представители Воздушных сил Украины предупреждали о возможной ракетной угрозе для города, заключили в издании.