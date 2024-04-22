Три человека погибли при пожаре в Воронеже

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Возгорание ликвидировано на площади 500 квадратных метров Фото:

В Воронеже произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На пожаре в Воронеже погибли три человека», — сообщил МЧС РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на Электромеханическом заводе «Элмаш» в Воронеже произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров.

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В Воронеже произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. «На пожаре в Воронеже погибли три человека», — сообщил МЧС РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Ранее сообщалось, что на Электромеханическом заводе «Элмаш» в Воронеже произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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