Три человека погибли при пожаре в Воронеже

Возгорание ликвидировано на площади 500 квадратных метров
В Воронеже произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«На пожаре в Воронеже погибли три человека», — сообщил МЧС РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на Электромеханическом заводе «Элмаш» в Воронеже произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров.
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