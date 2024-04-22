Кадыров раскрыл, сколько Чечня отправила бойцов в зону СВО

Кадыров: с начала СВО на Украину направлено 41 722 чеченских бойцов

22 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров отметил, что сейчас на фронте СВО находятся более девяти тысяч чеченских солдат Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала российской спецоперации на Украине Чеченская республика направила со своей территории 41722 бойца. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сослался на слова начальника регионального штаба СВО Магомеда Даудова. «Заслушал доклад дорогого БРАТА, <…> Магомеда Даудова. По его информации, всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41722 бойца, в том числе 17079 добровольцев», — подчеркнул Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что все из направленных бойцов прошли профессиональную военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Глава Чечни также подчеркнул, что в настоящий момент в хоне СВО находятся более девяти тысяч чеченских солдат. Всего республика потратила на поддержку спецоперации 32 миллиарда рублей. На днях Магомеду Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. Отмечается, что под его руководством в Чечене проводится обеспечение военных и силовых структур в целом. Также ранее Кадыров рассказывал о назначении командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Бойцы данного подразделения успешного продвигаются на различных направлениях фронта, поражая украинские силы, отмечал сам Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала российской спецоперации на Украине Чеченская республика направила со своей территории 41722 бойца. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сослался на слова начальника регионального штаба СВО Магомеда Даудова. «Заслушал доклад дорогого БРАТА, <…> Магомеда Даудова. По его информации, всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41722 бойца, в том числе 17079 добровольцев», — подчеркнул Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что все из направленных бойцов прошли профессиональную военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Глава Чечни также подчеркнул, что в настоящий момент в хоне СВО находятся более девяти тысяч чеченских солдат. Всего республика потратила на поддержку спецоперации 32 миллиарда рублей. На днях Магомеду Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. Отмечается, что под его руководством в Чечене проводится обеспечение военных и силовых структур в целом. Также ранее Кадыров рассказывал о назначении командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Бойцы данного подразделения успешного продвигаются на различных направлениях фронта, поражая украинские силы, отмечал сам Алаудинов.