Сотрудники пермской колонии поучились тушить лесные пожары

22 апреля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Наиболее пожароопасными территориями в МЧС считают Чердынь и Гайны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае сотрудники колонии ИК-4 приняли участие в учениях по тушению лесных пожаров. Тренировка проводилась Чердынским лесничеством и Пермским лесопожарным центром. «В рамках плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года, сотрудники ИК-4, расположенной в поселке Ныроб, приняли участие в учениях по тактике и технике тушения лесных пожаров. Цели занятий — это совершенствование знаний и практических навыков, организация четкой и слаженной работы ответственных лиц», — сообщается на странице ГУФСИН России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Ранее сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю назвали самыми пожароопасными территориями региона Чердынь и Гайны. В связи с этим в ведомстве напомнили жителям Прикамья о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае сотрудники колонии ИК-4 приняли участие в учениях по тушению лесных пожаров. Тренировка проводилась Чердынским лесничеством и Пермским лесопожарным центром. «В рамках плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года, сотрудники ИК-4, расположенной в поселке Ныроб, приняли участие в учениях по тактике и технике тушения лесных пожаров. Цели занятий — это совершенствование знаний и практических навыков, организация четкой и слаженной работы ответственных лиц», — сообщается на странице ГУФСИН России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Ранее сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю назвали самыми пожароопасными территориями региона Чердынь и Гайны. В связи с этим в ведомстве напомнили жителям Прикамья о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.