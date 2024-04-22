Сотрудники пермской колонии поучились тушить лесные пожары

В Пермском крае сотрудники колонии ИК-4 приняли участие в учениях по тушению лесных пожаров. Тренировка проводилась Чердынским лесничеством и Пермским лесопожарным центром.
«В рамках плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года, сотрудники ИК-4, расположенной в поселке Ныроб, приняли участие в учениях по тактике и технике тушения лесных пожаров. Цели занятий — это совершенствование знаний и практических навыков, организация четкой и слаженной работы ответственных лиц», — сообщается на странице ГУФСИН России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю назвали самыми пожароопасными территориями региона Чердынь и Гайны. В связи с этим в ведомстве напомнили жителям Прикамья о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.
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В Пермском крае сотрудники колонии ИК-4 приняли участие в учениях по тушению лесных пожаров. Тренировка проводилась Чердынским лесничеством и Пермским лесопожарным центром. «В рамках плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года, сотрудники ИК-4, расположенной в поселке Ныроб, приняли участие в учениях по тактике и технике тушения лесных пожаров. Цели занятий — это совершенствование знаний и практических навыков, организация четкой и слаженной работы ответственных лиц», — сообщается на странице ГУФСИН России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Ранее сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю назвали самыми пожароопасными территориями региона Чердынь и Гайны. В связи с этим в ведомстве напомнили жителям Прикамья о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.