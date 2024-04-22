Полиция раскрыла детали резонансного ДТП в центре Перми с погибшим пешеходом

ГУ МВД: водитель Lexus, насмерть сбивший пешехода в центре Перми, признал вину

23 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

ДТП со смертельным исходом произошло у ТРК «Семья» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля Lexus, который в декабре 2023 года утроил ДТП со смертельным исходом у ТРК «Семья». Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 264 УК РФ). «В следственной части Управления МВД России по городу Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Он полностью признал вину и возместил моральный ущерб потерпевшей. Материалы уголовного дела направлены в Свердловский районный суд краевой столицы для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. URA.RU рассказывало, что водитель иномарки сбил двух пешеходов, нарушив правила дорожного движения. Женщина и ее дочь переходили улицу Револиции на зеленый сигнал светофора. 53-летняя пермячка оказалась под колесами автомобиля, который переехал ее. В результате горожанка получила травмы, не совместимые с жизнью. Дочь погибшей чудом избежала серьезных травм, но получила множество ушибов, ссадин и сотрясение. Виновник ДТП на время следствия находился под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля Lexus, который в декабре 2023 года утроил ДТП со смертельным исходом у ТРК «Семья». Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 264 УК РФ). «В следственной части Управления МВД России по городу Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Он полностью признал вину и возместил моральный ущерб потерпевшей. Материалы уголовного дела направлены в Свердловский районный суд краевой столицы для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. URA.RU рассказывало, что водитель иномарки сбил двух пешеходов, нарушив правила дорожного движения. Женщина и ее дочь переходили улицу Револиции на зеленый сигнал светофора. 53-летняя пермячка оказалась под колесами автомобиля, который переехал ее. В результате горожанка получила травмы, не совместимые с жизнью. Дочь погибшей чудом избежала серьезных травм, но получила множество ушибов, ссадин и сотрясение. Виновник ДТП на время следствия находился под подпиской о невыезде.