ЕР определяется с кандидатами в гордуму Челябинска в Калининском районе

24 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Единороссы уже сейчас «закрывают» все четыре округа в Калининском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 «Единая Россия» рассматривает возможность участия в прямых выборах в Челябинскую гордуму четырех депутатов Калининского райсовета. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах. «В случае выдвижения на поддержку могут рассчитывать Илья Исайчук, Антон Рыжий, Александр Спицын и Денис Лапотышкин. Рассматривалась также кандидатура Евгения Свеженцева. Но, в отличие от своего отца, Игоря Свеженцева, он не проявил интереса к политике и по итогам районного депутатства решил больше в выборах не участвовать», — рассказал источник URA.RU. По его словам, не намерены баллотироваться в думу также спикер райсовета Вячеслав Некрасов и главврач ОКБ №3 Олег Маханьков, представляющий совет в действующем составе думы. «Маханьков работает в гордуме с 2005 и мог бы рассчитывать на поддержку. Но в 69 лет политическая деятельность уже не так интересна», — пояснил инсайдер. В реготделении «ЕР» воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» рассматривает возможность участия в прямых выборах в Челябинскую гордуму четырех депутатов Калининского райсовета. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах. «В случае выдвижения на поддержку могут рассчитывать Илья Исайчук, Антон Рыжий, Александр Спицын и Денис Лапотышкин. Рассматривалась также кандидатура Евгения Свеженцева. Но, в отличие от своего отца, Игоря Свеженцева, он не проявил интереса к политике и по итогам районного депутатства решил больше в выборах не участвовать», — рассказал источник URA.RU. По его словам, не намерены баллотироваться в думу также спикер райсовета Вячеслав Некрасов и главврач ОКБ №3 Олег Маханьков, представляющий совет в действующем составе думы. «Маханьков работает в гордуме с 2005 и мог бы рассчитывать на поддержку. Но в 69 лет политическая деятельность уже не так интересна», — пояснил инсайдер. В реготделении «ЕР» воздержались от комментариев.