ЕР определяется с кандидатами в гордуму Челябинска в Калининском районе

«Единая Россия» рассматривает возможность участия в прямых выборах в Челябинскую гордуму четырех депутатов Калининского райсовета. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.
«В случае выдвижения на поддержку могут рассчитывать Илья Исайчук, Антон Рыжий, Александр Спицын и Денис Лапотышкин. Рассматривалась также кандидатура Евгения Свеженцева. Но, в отличие от своего отца, Игоря Свеженцева, он не проявил интереса к политике и по итогам районного депутатства решил больше в выборах не участвовать», — рассказал источник URA.RU.
По его словам, не намерены баллотироваться в думу также спикер райсовета Вячеслав Некрасов и главврач ОКБ №3 Олег Маханьков, представляющий совет в действующем составе думы. «Маханьков работает в гордуме с 2005 и мог бы рассчитывать на поддержку. Но в 69 лет политическая деятельность уже не так интересна», — пояснил инсайдер. В реготделении «ЕР» воздержались от комментариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!