23 апреля 2024

ЕР определяется с кандидатами в гордуму Челябинска в Калининском районе

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Митинг-концерт сторонников «Единой России». Челябинск, единая россия, ер, митинг-концерт
Единороссы уже сейчас «закрывают» все четыре округа в Калининском районе Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

«Единая Россия» рассматривает возможность участия в прямых выборах в Челябинскую гордуму четырех депутатов Калининского райсовета. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«В случае выдвижения на поддержку могут рассчитывать Илья Исайчук, Антон Рыжий, Александр Спицын и Денис Лапотышкин. Рассматривалась также кандидатура Евгения Свеженцева. Но, в отличие от своего отца, Игоря Свеженцева, он не проявил интереса к политике и по итогам районного депутатства решил больше в выборах не участвовать», — рассказал источник URA.RU.

По его словам, не намерены баллотироваться в думу также спикер райсовета Вячеслав Некрасов и главврач ОКБ №3 Олег Маханьков, представляющий совет в действующем составе думы. «Маханьков работает в гордуме с 2005 и мог бы рассчитывать на поддержку. Но в 69 лет политическая деятельность уже не так интересна», — пояснил инсайдер. В реготделении «ЕР» воздержались от комментариев.

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«Единая Россия» рассматривает возможность участия в прямых выборах в Челябинскую гордуму четырех депутатов Калининского райсовета. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах. «В случае выдвижения на поддержку могут рассчитывать Илья Исайчук, Антон Рыжий, Александр Спицын и Денис Лапотышкин. Рассматривалась также кандидатура Евгения Свеженцева. Но, в отличие от своего отца, Игоря Свеженцева, он не проявил интереса к политике и по итогам районного депутатства решил больше в выборах не участвовать», — рассказал источник URA.RU. По его словам, не намерены баллотироваться в думу также спикер райсовета Вячеслав Некрасов и главврач ОКБ №3 Олег Маханьков, представляющий совет в действующем составе думы. «Маханьков работает в гордуме с 2005 и мог бы рассчитывать на поддержку. Но в 69 лет политическая деятельность уже не так интересна», — пояснил инсайдер. В реготделении «ЕР» воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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