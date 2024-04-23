На выборах в гордуму Челябинска ждут главу района

На пять одномандатных округов в Курчатовском районе Челябинска уже приходится шесть ресурсных кандидатов. Об этом 23 апреля сообщили источники URA.RU в политических кругах. В том числе, рассматривается возможность участия в них действующего главы района Сергея Антипова.
«Применительно к „Единой России“ речь идет о районном депутате Александре Исаеве и действующем главе района Сергее Антипове. Последний практически достиг предельного для муниципальной службы возраста, а вот избираться вполне может. Кроме того, обсуждается возможность выдвижения сразу двух представителей Челябинского цинкового завода: Игоря Латыпова и Олега Осипенко», — рассказал инсайдер. В реготделении ЕР и пресс-службе ЧЦЗ воздержались от комментариев.
Кроме того, в Курчатовском районе при поддержке РМК ожидается выдвижение участника СВО Артема Барбашина. Намерение баллотироваться в думу подтвердил URA.RU и действующий депутат городской думы, известный строитель Сергей Селещук. Ему прочат поддержку партии «Новые люди» — в которую влилась «Партия Роста», реготделение которой возглавляет Селещук.
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