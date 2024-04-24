Глава ФБР Рэй: США встревожены риском атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»

24 апреля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

США боятся повторения «Крокуса» у себя дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Соединенных Штатов всерьез обеспокоены риском проведения теракта, подобного тому, что имел место в российском «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй. «Мы все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, что мы видели в концертном зале в России <…> с участием ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. URA.RU)», — сказал Рэй в вечернем интервью телеканалу NBC. Согласно словам Рэя, риск террористической атаки в Соединенных Штатах увеличился после начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года. Он выразил опасения, что особенно высок уровень угрозы со стороны одиночных исполнителей и малых экстремистских групп. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт в «Крокусе» был совершен руками исламских радикалов, однако заказчиком являлась третья сторона. Представители Кремля не раз отмечали, что западные СМИ целенаправленно продвигали точки зрения, что нападение было совершено исключительно ИГИЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Соединенных Штатов всерьез обеспокоены риском проведения теракта, подобного тому, что имел место в российском «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй. «Мы все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, что мы видели в концертном зале в России <…> с участием ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. URA.RU)», — сказал Рэй в вечернем интервью телеканалу NBC. Согласно словам Рэя, риск террористической атаки в Соединенных Штатах увеличился после начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года. Он выразил опасения, что особенно высок уровень угрозы со стороны одиночных исполнителей и малых экстремистских групп. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт в «Крокусе» был совершен руками исламских радикалов, однако заказчиком являлась третья сторона. Представители Кремля не раз отмечали, что западные СМИ целенаправленно продвигали точки зрения, что нападение было совершено исключительно ИГИЛ.