Все временно закрытые аэропорты России возобновили работу

Все аэропорты России, где вводились ограничения из-за угрозы беспилотников, возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — пишет представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Это данные на 07:00 московского времени.
По информации Кореняко, пока действовали ограничения, семь самолетов ушли на запасные аэродромы. Из них четыре уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.
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