Все временно закрытые аэропорты России возобновили работу

Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно
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Все временно закрытые аэропорты вернулись к работе
Все временно закрытые аэропорты вернулись к работе Фото:

Все аэропорты России, где вводились ограничения из-за угрозы беспилотников, возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — пишет представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Это данные на 07:00 московского времени.

По информации Кореняко, пока действовали ограничения, семь самолетов ушли на запасные аэродромы. Из них четыре уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.

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Все аэропорты России, где вводились ограничения из-за угрозы беспилотников, возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации. «Аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — пишет представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Это данные на 07:00 московского времени. По информации Кореняко, пока действовали ограничения, семь самолетов ушли на запасные аэродромы. Из них четыре уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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