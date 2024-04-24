В Челябинской области осудили ОПГ, которая воровала свиней у «Арианта»

24 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Группировка похитила у «Арианта» свиней на сумму свыше 800 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еманжелинский горсуд Челябинской области осудил пятерых местных жителей, которые организовали ОПГ и на протяжении нескольких месяцев похищали свиней и комбикорм со свиноводческого комплекса «Арианта». Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд признал пятерых мужчин виновными в нескольких эпизодах кражи с комплекса, принадлежащего „Арианту“. Все они отделались условными сроками. Организатор получил в качестве наказания шесть лет условно. Остальным участникам назначили от четырех до пяти лет условно», — рассказал URA.RU источник. Также каждому из членов группировки был назначен испытательный срок пять лет. Они должны будут периодически отмечаться в полиции, и не менять мест работы и жительства, не уведомив об этом контролирующий орган. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок там не ответили. По данным URA.RU, группа действовала в период с января по май 2022 года. За все время они похитили свиней и комбикорма на сумму свыше 800 тысяч рублей. Их действия были спланированы. Некоторые из них работали в комплексе и могли отключать камеры видеонаблюдения, пропускать автомобиль (на котором впоследствии вывозился товар) через КПП, спокойно попадать в помещения с животными и похищать их. Последним делом группы, на котором они попались, стала попытка похищения сразу 50 свиней. Довести свой преступный замысел до конца они не смогли и были задержаны. В настоящее время активы холдинга «Ариант» принадлежит Росимуществу. Акции предприятий переданы государству в рамках национализации Челябинского электрометаллургического комбината, с которым у «Арианта» ранее был совместный бизнеса. Юристы «Арианта» это решение оспаривают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еманжелинский горсуд Челябинской области осудил пятерых местных жителей, которые организовали ОПГ и на протяжении нескольких месяцев похищали свиней и комбикорм со свиноводческого комплекса «Арианта». Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд признал пятерых мужчин виновными в нескольких эпизодах кражи с комплекса, принадлежащего „Арианту“. Все они отделались условными сроками. Организатор получил в качестве наказания шесть лет условно. Остальным участникам назначили от четырех до пяти лет условно», — рассказал URA.RU источник. Также каждому из членов группировки был назначен испытательный срок пять лет. Они должны будут периодически отмечаться в полиции, и не менять мест работы и жительства, не уведомив об этом контролирующий орган. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок там не ответили. По данным URA.RU, группа действовала в период с января по май 2022 года. За все время они похитили свиней и комбикорма на сумму свыше 800 тысяч рублей. Их действия были спланированы. Некоторые из них работали в комплексе и могли отключать камеры видеонаблюдения, пропускать автомобиль (на котором впоследствии вывозился товар) через КПП, спокойно попадать в помещения с животными и похищать их. Последним делом группы, на котором они попались, стала попытка похищения сразу 50 свиней. Довести свой преступный замысел до конца они не смогли и были задержаны. В настоящее время активы холдинга «Ариант» принадлежит Росимуществу. Акции предприятий переданы государству в рамках национализации Челябинского электрометаллургического комбината, с которым у «Арианта» ранее был совместный бизнеса. Юристы «Арианта» это решение оспаривают.