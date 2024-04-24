Замгенпрокурора РФ дал квартиру сироте из Екатеринбурга

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергей Зайцев провел личный прием граждан Фото:

Екатеринбурженка, относящаяся к списку детей-сирот, получила 210 тысяч рублей и жилье после личного приема заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Девушка не могла получить крышу над головой даже после судебного решения, рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.

«После обращения на личный прием к Сергею Зайцеву заявительница обеспечена благоустроенным жильем», — сказали в ведомстве. Там же отметили, что судебным решением региональное министерство строительства и развития инфраструктуры должно было обеспечить девушку жильем, но этого не произошло.

Из-за игнорирования министерством судебного акта девушка получила компенсацию морального вреда в размере 210 тысяч рублей. «Ситуация с предоставлением жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находится на постоянном контроле», — подытожили в прокуратуре.

Ранее 20 детей-сирот получили квартиры в новом 26-этажном доме в Екатеринбурге. Жилье предают на условиях договора спецнайма сроком на пять лет. Если с истечением этого срока все благополучно, то заключается договор и квартира может быть оформлена в собственность.

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Екатеринбурженка, относящаяся к списку детей-сирот, получила 210 тысяч рублей и жилье после личного приема заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Девушка не могла получить крышу над головой даже после судебного решения, рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО. «После обращения на личный прием к Сергею Зайцеву заявительница обеспечена благоустроенным жильем», — сказали в ведомстве. Там же отметили, что судебным решением региональное министерство строительства и развития инфраструктуры должно было обеспечить девушку жильем, но этого не произошло. Из-за игнорирования министерством судебного акта девушка получила компенсацию морального вреда в размере 210 тысяч рублей. «Ситуация с предоставлением жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находится на постоянном контроле», — подытожили в прокуратуре. Ранее 20 детей-сирот получили квартиры в новом 26-этажном доме в Екатеринбурге. Жилье предают на условиях договора спецнайма сроком на пять лет. Если с истечением этого срока все благополучно, то заключается договор и квартира может быть оформлена в собственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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