Замгенпрокурора РФ дал квартиру сироте из Екатеринбурга

Сергей Зайцев провел личный прием граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбурженка, относящаяся к списку детей-сирот, получила 210 тысяч рублей и жилье после личного приема заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Девушка не могла получить крышу над головой даже после судебного решения, рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.

«После обращения на личный прием к Сергею Зайцеву заявительница обеспечена благоустроенным жильем», — сказали в ведомстве. Там же отметили, что судебным решением региональное министерство строительства и развития инфраструктуры должно было обеспечить девушку жильем, но этого не произошло.

Из-за игнорирования министерством судебного акта девушка получила компенсацию морального вреда в размере 210 тысяч рублей. «Ситуация с предоставлением жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находится на постоянном контроле», — подытожили в прокуратуре.

Ранее 20 детей-сирот получили квартиры в новом 26-этажном доме в Екатеринбурге. Жилье предают на условиях договора спецнайма сроком на пять лет. Если с истечением этого срока все благополучно, то заключается договор и квартира может быть оформлена в собственность.