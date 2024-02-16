В Екатеринбурге сиротам дали квартиры в новостройке по путинской программе

16 февраля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Двадцать квартир-студий расположены в жилом комплексе «Квартал Энтузиастов» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 20 детям-сиротам подарили квартиры в новом 26-этажном доме. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Мы передаем квартиры детям-сиротам на условиях договоров спецнайма, которые заключаются сроком на пять лет. По истечение этого срока, если все благополучно, то заключается договор соцнайма и квартира может быть оформлена в собственность. В этом году мы планируем передать в собственность тысячу квартир», — рассказала директор Фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева. Квартиры приобретены в рамках госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот. Строительство домов для уральцев с льготными категориями помогает достичь целей национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. «Мне до сих пор не верится, что я получил квартиру. Когда узнал, даже мурашки по коже пошли. У меня уже есть кое-какая мебель, и я знаю, куда ее поставлю. Спасибо губернатору Евгению Куйвашеву, что не бросает и обеспечивает жильем. Спасибо строителям за замечательный дом», — поделился эмоциями один из участников программы. На приобретение квартир Фонд жилищного строительства Свердловской области направил почти 77 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Новоселы уже осмотрели предоставленное жилье и получили ключи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 20 детям-сиротам подарили квартиры в новом 26-этажном доме. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Мы передаем квартиры детям-сиротам на условиях договоров спецнайма, которые заключаются сроком на пять лет. По истечение этого срока, если все благополучно, то заключается договор соцнайма и квартира может быть оформлена в собственность. В этом году мы планируем передать в собственность тысячу квартир», — рассказала директор Фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева. Квартиры приобретены в рамках госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот. Строительство домов для уральцев с льготными категориями помогает достичь целей национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. «Мне до сих пор не верится, что я получил квартиру. Когда узнал, даже мурашки по коже пошли. У меня уже есть кое-какая мебель, и я знаю, куда ее поставлю. Спасибо губернатору Евгению Куйвашеву, что не бросает и обеспечивает жильем. Спасибо строителям за замечательный дом», — поделился эмоциями один из участников программы. На приобретение квартир Фонд жилищного строительства Свердловской области направил почти 77 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Новоселы уже осмотрели предоставленное жилье и получили ключи.