Прокуратура ХМАО проверит жалобы учителей на неверное начисление зарплаты

25 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура ХМАО проверит систему начисления зарплаты учителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО вместе с трудовой инспекцией проверит систему начисления зарплаты педагогам в муниципалитетах региона. Учителя жаловались, что руководство оплачивает работу по старым требованиям и не учитывает рекомендации Министерства просвещения РФ. «По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой ХМАО с привлечением специалистов Государственной инспекции труда организована проверка исполнения требований трудового законодательства. Поводом для ее проведения послужила публикация в СМИ о том, что в ряде муниципалитетов региона педагогическим работникам начисляют заработную плату по старой системе оплаты труда без учета рекомендаций Министерства просвещения РФ», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Речь идет об образовательных учреждениях Советского района. Обращение в прокуратуру об отсутствии новых выплат учителям направил активист ОНФ Денис Такунцев. Ведомство проверит, какие меры приняли местные власти и руководство школ для своевременного внедрения новой системы оплаты труда педагогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ХМАО вместе с трудовой инспекцией проверит систему начисления зарплаты педагогам в муниципалитетах региона. Учителя жаловались, что руководство оплачивает работу по старым требованиям и не учитывает рекомендации Министерства просвещения РФ. «По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой ХМАО с привлечением специалистов Государственной инспекции труда организована проверка исполнения требований трудового законодательства. Поводом для ее проведения послужила публикация в СМИ о том, что в ряде муниципалитетов региона педагогическим работникам начисляют заработную плату по старой системе оплаты труда без учета рекомендаций Министерства просвещения РФ», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Речь идет об образовательных учреждениях Советского района. Обращение в прокуратуру об отсутствии новых выплат учителям направил активист ОНФ Денис Такунцев. Ведомство проверит, какие меры приняли местные власти и руководство школ для своевременного внедрения новой системы оплаты труда педагогов.