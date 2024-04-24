24 апреля 2024

Прокуратура ХМАО проверит жалобы учителей на неверное начисление зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО проверит систему начисления зарплаты учителям Фото:

Прокуратура ХМАО вместе с трудовой инспекцией проверит систему начисления зарплаты педагогам в муниципалитетах региона. Учителя жаловались, что руководство оплачивает работу по старым требованиям и не учитывает рекомендации Министерства просвещения РФ.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой ХМАО с привлечением специалистов Государственной инспекции труда организована проверка исполнения требований трудового законодательства. Поводом для ее проведения послужила публикация в СМИ о том, что в ряде муниципалитетов региона педагогическим работникам начисляют заработную плату по старой системе оплаты труда без учета рекомендаций Министерства просвещения РФ», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

Речь идет об образовательных учреждениях Советского района. Обращение в прокуратуру об отсутствии новых выплат учителям направил активист ОНФ Денис Такунцев. Ведомство проверит, какие меры приняли местные власти и руководство школ для своевременного внедрения новой системы оплаты труда педагогов.

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Прокуратура ХМАО вместе с трудовой инспекцией проверит систему начисления зарплаты педагогам в муниципалитетах региона. Учителя жаловались, что руководство оплачивает работу по старым требованиям и не учитывает рекомендации Министерства просвещения РФ. «По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой ХМАО с привлечением специалистов Государственной инспекции труда организована проверка исполнения требований трудового законодательства. Поводом для ее проведения послужила публикация в СМИ о том, что в ряде муниципалитетов региона педагогическим работникам начисляют заработную плату по старой системе оплаты труда без учета рекомендаций Министерства просвещения РФ», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Речь идет об образовательных учреждениях Советского района. Обращение в прокуратуру об отсутствии новых выплат учителям направил активист ОНФ Денис Такунцев. Ведомство проверит, какие меры приняли местные власти и руководство школ для своевременного внедрения новой системы оплаты труда педагогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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