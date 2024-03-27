Жители ХМАО ринулись в фитнес-клубы из-за тренда на особые тренировки

В фитнес-клубах ХМАО стали популярны тренировки для восстановления после родов

У югорчан стали популярны занятия по лечебной физкультуре Фото: Размик Закарян © URA.RU

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. А югорчанки начали активно тренироваться, чтобы восстановиться после родов. Ситуацию URA.RU обсудило с главой ассоциации операторов фитнес-индустрии ХМАО Ильей Звонаревым.

«Люди сейчас активно используют фитнес для улучшения здоровья. Этот тренд прослеживается не только на рынке ХМАО, но и по всей России. В женском фитнесе пользуется спросом восстановление после родов. А также в целом стала очень актуальной ЛФК и оздоровительные направления», — рассказывает журналисту агентства Звонарев.

Сами фитнес-клубы ради этого направления организовывают специальные пространства для занятий. А тренеры проходят обучение — для работы в этом направлении нужны не только новые программы тренировок, но и дополнительные тренажеры и оборудование.

«Из трендов по оборудованию — это биоимпедансные анализаторы состава тела. Они позволяют знать не только свой вес, но и состав тела с процентом подкожного жира. Такие услуги и раньше были, но сейчас число предложений на рынке увеличивается, этого становится больше. Клиентам нужны измеримые результаты, чтобы понимать, как меняется их тело», — добавляет фитнес-эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросло число желающих работать в сфере фитнеса. За месяц число соискателей работы в отрасли по региону увеличилось на 20%.