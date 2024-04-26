Московский международный кинофестиваль официально объявлен закрытым

26 апреля 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

ММКФ успешно завершился Фото: Александр Кулаковский © URA.RU 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершил свою работу в театре «Россия». Об этом сообщили журналисты с места событий. «Восемь дней фестиваля, 240 фильмов, 56 стран, 380 сеансов в 9 кинотеатрах, 39 тысяч зрителей. Аккредитовано более 7,5 тысяч человек, половина из которых гости. Более 1600 представителей СМИ. Это хороший результат», — поделился президент ММКФ Никита Михалков, его слова приводит корреспонденты РИА Новости. На церемонии закрытия присутствовали известные личности российского кинематографа и культуры, в числе которых актеры Сергей Гармаш и Максим Стоянов, актрисы Екатерина Волкова и Олеся Судзиловская, режиссеры Алексей Учитель и Сергей Урсуляк, писатель Александр Цыпкин. Также были представлены создатели и актеры фильма «Майор Гром: Игра», который стал фильмом закрытия фестиваля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершил свою работу в театре «Россия». Об этом сообщили журналисты с места событий. «Восемь дней фестиваля, 240 фильмов, 56 стран, 380 сеансов в 9 кинотеатрах, 39 тысяч зрителей. Аккредитовано более 7,5 тысяч человек, половина из которых гости. Более 1600 представителей СМИ. Это хороший результат», — поделился президент ММКФ Никита Михалков, его слова приводит корреспонденты РИА Новости. На церемонии закрытия присутствовали известные личности российского кинематографа и культуры, в числе которых актеры Сергей Гармаш и Максим Стоянов, актрисы Екатерина Волкова и Олеся Судзиловская, режиссеры Алексей Учитель и Сергей Урсуляк, писатель Александр Цыпкин. Также были представлены создатели и актеры фильма «Майор Гром: Игра», который стал фильмом закрытия фестиваля.