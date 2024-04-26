26 апреля 2024

Московский международный кинофестиваль официально объявлен закрытым

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Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, сцена, дк нефтяник, занавес
ММКФ успешно завершился Фото:

46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершил свою работу в театре «Россия». Об этом сообщили журналисты с места событий.

«Восемь дней фестиваля, 240 фильмов, 56 стран, 380 сеансов в 9 кинотеатрах, 39 тысяч зрителей. Аккредитовано более 7,5 тысяч человек, половина из которых гости. Более 1600 представителей СМИ. Это хороший результат», — поделился президент ММКФ Никита Михалков, его слова приводит корреспонденты РИА Новости.

На церемонии закрытия присутствовали известные личности российского кинематографа и культуры, в числе которых актеры Сергей Гармаш и Максим Стоянов, актрисы Екатерина Волкова и Олеся Судзиловская, режиссеры Алексей Учитель и Сергей Урсуляк, писатель Александр Цыпкин. Также были представлены создатели и актеры фильма «Майор Гром: Игра», который стал фильмом закрытия фестиваля.

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46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершил свою работу в театре «Россия». Об этом сообщили журналисты с места событий. «Восемь дней фестиваля, 240 фильмов, 56 стран, 380 сеансов в 9 кинотеатрах, 39 тысяч зрителей. Аккредитовано более 7,5 тысяч человек, половина из которых гости. Более 1600 представителей СМИ. Это хороший результат», — поделился президент ММКФ Никита Михалков, его слова приводит корреспонденты РИА Новости. На церемонии закрытия присутствовали известные личности российского кинематографа и культуры, в числе которых актеры Сергей Гармаш и Максим Стоянов, актрисы Екатерина Волкова и Олеся Судзиловская, режиссеры Алексей Учитель и Сергей Урсуляк, писатель Александр Цыпкин. Также были представлены создатели и актеры фильма «Майор Гром: Игра», который стал фильмом закрытия фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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