26 апреля 2024

В Копейске сотрудника МУП будут судить за мошенничество и взятку

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Уголовное дело о мошенничестве в МУП рассмотрит суд Фото:

В Копейске (Челябинская область) сотрудника муниципального предприятия (МУП) Юрия Луценко будут судить за мошенничество, получение взятки и превышение должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, уголовное дело передано в суд.

«Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Главный инженер МУП обвиняется в мошенничестве, превышении должностных полномочий, получении взятки», — отметили в СКР.

По данным следствия, обвиняемый получил от руководителей коммерческой организации взятку за предоставление исключительного права на заключение контракта и ускоренную оплату работ. Сумма взятки составила 309 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено, что главный инженер в сговоре с директорами коммерческой организации искусственно завысил объемы работ по ремонту коллектора, что привело к хищению средств в особо крупном размере. Размер превышения превысил миллион рублей.

Обвинения предъявлены также руководителям двух коммерческих фирм. Директора проходят по статьям о мошенничестве и даче взятки.

Преступления выявлены благодаря оперативному сопровождению УФСБ России по Челябинской области. В ходе расследования у обвиняемых изъяли и арестовали наличные денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей. Наложен арест на имущество лиц размером свыше двух миллионов рублей.

Луценко уже попадал под следствие из-за взяток. В ноябре 2022 года его и взяткодателей приговорили к штрафу.

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В Копейске (Челябинская область) сотрудника муниципального предприятия (МУП) Юрия Луценко будут судить за мошенничество, получение взятки и превышение должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, уголовное дело передано в суд. «Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Главный инженер МУП обвиняется в мошенничестве, превышении должностных полномочий, получении взятки», — отметили в СКР. По данным следствия, обвиняемый получил от руководителей коммерческой организации взятку за предоставление исключительного права на заключение контракта и ускоренную оплату работ. Сумма взятки составила 309 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что главный инженер в сговоре с директорами коммерческой организации искусственно завысил объемы работ по ремонту коллектора, что привело к хищению средств в особо крупном размере. Размер превышения превысил миллион рублей. Обвинения предъявлены также руководителям двух коммерческих фирм. Директора проходят по статьям о мошенничестве и даче взятки. Преступления выявлены благодаря оперативному сопровождению УФСБ России по Челябинской области. В ходе расследования у обвиняемых изъяли и арестовали наличные денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей. Наложен арест на имущество лиц размером свыше двух миллионов рублей. Луценко уже попадал под следствие из-за взяток. В ноябре 2022 года его и взяткодателей приговорили к штрафу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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