На участке трассы М-5 «Урал» на участке между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) в связи с дорожными работами введут реверсивное движение. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«На 1790 км автодороги „Москва-Челябинск“ все выходные будут проводиться дорожные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции.
1790 километр трассы находится на отрезке между городами Миасс и Чебаркуль. Чтобы не тратить время в пробке, можно поехать в объезд. Объехать ремонтируемый участок дороги можно через село Мисяш или село Кундравы.
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