Трассу М-5 между Миассом и Чебаркулем перекроют на все майские праздники. Карта

27 апреля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

На трассе М-5 почти всегда плотное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке трассы М-5 «Урал» на участке между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) в связи с дорожными работами введут реверсивное движение. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На 1790 км автодороги „Москва-Челябинск“ все выходные будут проводиться дорожные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции. 1790 километр трассы находится на отрезке между городами Миасс и Чебаркуль. Чтобы не тратить время в пробке, можно поехать в объезд. Объехать ремонтируемый участок дороги можно через село Мисяш или село Кундравы. Ремонтируемый участок можно объехать Фото: УГИБДД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке трассы М-5 «Урал» на участке между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) в связи с дорожными работами введут реверсивное движение. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На 1790 км автодороги „Москва-Челябинск“ все выходные будут проводиться дорожные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции. 1790 километр трассы находится на отрезке между городами Миасс и Чебаркуль. Чтобы не тратить время в пробке, можно поехать в объезд. Объехать ремонтируемый участок дороги можно через село Мисяш или село Кундравы.