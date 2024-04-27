Трассу М-5 между Миассом и Чебаркулем перекроют на все майские праздники. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, транспорт, большегруз, фура, дальнобойщик, м5, движение, трасса, дорога, автодорога м5, челябинск екатеринбург
На трассе М-5 почти всегда плотное движение Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» на участке между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) в связи с дорожными работами введут реверсивное движение. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«На 1790 км автодороги „Москва-Челябинск“ все выходные будут проводиться дорожные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции.

1790 километр трассы находится на отрезке между городами Миасс и Чебаркуль. Чтобы не тратить время в пробке, можно поехать в объезд. Объехать ремонтируемый участок дороги можно через село Мисяш или село Кундравы.

Ремонтируемый участок можно объехать
Ремонтируемый участок можно объехать
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке трассы М-5 «Урал» на участке между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) в связи с дорожными работами введут реверсивное движение. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На 1790 км автодороги „Москва-Челябинск“ все выходные будут проводиться дорожные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции. 1790 километр трассы находится на отрезке между городами Миасс и Чебаркуль. Чтобы не тратить время в пробке, можно поехать в объезд. Объехать ремонтируемый участок дороги можно через село Мисяш или село Кундравы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...