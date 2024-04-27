Актив семьи экс-губернатора Дубровского в ОАЭ подешевел на 14,5 млн рублей

27 апреля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

В судах установлено, что семья Дубровских контролировала актив в ОАЭ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Акции компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, в четвертый раз выставили на торги, снизив цену с 45 млн рублей до 31,5 млн. Сообщение об этом появилось на сервисе СБИС. Торги проводятся в рамках банкротства бывшего менеджера Дубровских Алексея Павлюка. «10000 акций Эйбридж Инвест Холдинг Инк (Aybridge Invest Holding Inc Т112-1-4, РАКЕЗ Аменити Центр, Индустриальная зона Аль-Хамра-ФЗ, почтовый ящик 85967 Рас-эль-Хайма, ОАЭ). Цена — 31 млн 500 тысяч 153 рубля», — говорится в сообщении. В марте акции продавали за 50 млн 244 рубля, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Затем дважды этот актив пытались продать за 45 млн 219 рублей, но покупателей не нашлось. Павлюк сначала представлял интересы Дубровских в их семейной фирме «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“». Затем он возглавил главный актив Дубровских, ПО «Монтажник», откуда уволился в октябре 2020 года. К тому времени «Монтажник» признали банкротом. Сейчас Павлюк находится в колонии общего режима, где отбывает срок за злоупотребление полномочиями, мошенничество и растрату средств «Монтажника». Еще до приговора Павлюк был признан банкротом, так как не расплатился по кредитам. Его долги превышают 800 млн рублей. Фирма «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» не раз фигурировала на процессах по банкротству Бориса Дубровского, его сына Александра и «Монтажника». Суд установил, что Дубровские контролировали этот актив. Об этом же говорил и Павлюк на судебном процессе по своему уголовному делу. Он заявлял, что на него только записаны акции, но делами заправляла семья экс-губернатора. Так как акции формально принадлежат Павлюку, их продают для расплаты с кредиторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акции компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, в четвертый раз выставили на торги, снизив цену с 45 млн рублей до 31,5 млн. Сообщение об этом появилось на сервисе СБИС. Торги проводятся в рамках банкротства бывшего менеджера Дубровских Алексея Павлюка. «10000 акций Эйбридж Инвест Холдинг Инк (Aybridge Invest Holding Inc Т112-1-4, РАКЕЗ Аменити Центр, Индустриальная зона Аль-Хамра-ФЗ, почтовый ящик 85967 Рас-эль-Хайма, ОАЭ). Цена — 31 млн 500 тысяч 153 рубля», — говорится в сообщении. В марте акции продавали за 50 млн 244 рубля, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Затем дважды этот актив пытались продать за 45 млн 219 рублей, но покупателей не нашлось. Павлюк сначала представлял интересы Дубровских в их семейной фирме «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“». Затем он возглавил главный актив Дубровских, ПО «Монтажник», откуда уволился в октябре 2020 года. К тому времени «Монтажник» признали банкротом. Сейчас Павлюк находится в колонии общего режима, где отбывает срок за злоупотребление полномочиями, мошенничество и растрату средств «Монтажника». Еще до приговора Павлюк был признан банкротом, так как не расплатился по кредитам. Его долги превышают 800 млн рублей. Фирма «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» не раз фигурировала на процессах по банкротству Бориса Дубровского, его сына Александра и «Монтажника». Суд установил, что Дубровские контролировали этот актив. Об этом же говорил и Павлюк на судебном процессе по своему уголовному делу. Он заявлял, что на него только записаны акции, но делами заправляла семья экс-губернатора. Так как акции формально принадлежат Павлюку, их продают для расплаты с кредиторами.