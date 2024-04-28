Текслер открыл в Челябинске Всероссийский школьный чемпионат

Алексей Текслер напутствовал юных интеллектуалов России в Челябинске Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии Всероссийского школьного чемпионата по интеллектуальным играм в Челябинске. Глава региона приветствовал 600 школьников из 27 регионов страны, которые приехали, чтобы сразиться в интеллектуальном турнире.

«С огромным удовольствием мы организовали финал двадцать третьего школьного чемпионата по интеллектуальным играм в Челябинске. Здесь будет выбрана лучшая команда. Этот турнир — симбиоз знаний, навыков, с одной стороны, и удача и скорость принятия решения, с другой. Желаю, чтобы все эти качества были присущи вам и вы смогли добиться наибольшего успеха», — цитирует губернатора Алексея Текслера пресс-служба регионального правительства.

После открытия состязаний Алексей Текслер встретился с представителями команды Челябинской области, напутствовав их на победу. Челябинск принимает чемпионат России по интеллектуальным играм впервые. Он пройдет в течение трех дней. Участники будут соревноваться в трех игровых дисциплинах, на обсуждение вопросов и ответ у команд будет одна минута. Победителей назовут 1 мая. В прошлом году Челябинская область заняла пятое место среди 76 команд.