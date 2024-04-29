29 апреля 2024

В МЧС предупредили пермяков о сильном дожде и тумане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наблюдаем за городом. Пермь, часы, герб пермского края, полдень, туман
Местами по краю ожидаются дожди и туманы Фото:

В Пермском крае 1 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами прогнозируются сильные дожди и туманы, предупредили в региональном управлении МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС, 1 мая ночью местами прогнозируются сильный дождь и туман. Водителям советуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение нужно осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют жителям Пермского края предупредить об ухудшении погодных условий своих родных и знакомых. Также в МЧС советуют напомнить им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее синоптик Андрей Шихов предупредил пермяков о самых холодных майских каникулах за 15 лет. С 30 апреля на всей территории региона ожидаются заморозки, местами возможен снег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае 1 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами прогнозируются сильные дожди и туманы, предупредили в региональном управлении МЧС. «По данным Пермского ЦГМС, 1 мая ночью местами прогнозируются сильный дождь и туман. Водителям советуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение нужно осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. В ведомстве рекомендуют жителям Пермского края предупредить об ухудшении погодных условий своих родных и знакомых. Также в МЧС советуют напомнить им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее синоптик Андрей Шихов предупредил пермяков о самых холодных майских каникулах за 15 лет. С 30 апреля на всей территории региона ожидаются заморозки, местами возможен снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...