В МЧС предупредили пермяков о сильном дожде и тумане

Местами по краю ожидаются дожди и туманы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае 1 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами прогнозируются сильные дожди и туманы, предупредили в региональном управлении МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС, 1 мая ночью местами прогнозируются сильный дождь и туман. Водителям советуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение нужно осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют жителям Пермского края предупредить об ухудшении погодных условий своих родных и знакомых. Также в МЧС советуют напомнить им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее синоптик Андрей Шихов предупредил пермяков о самых холодных майских каникулах за 15 лет. С 30 апреля на всей территории региона ожидаются заморозки, местами возможен снег.