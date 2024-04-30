Трамп признался, что запугал Европу Путиным ради денег

30 апреля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что Европа должна заплатить Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что позволит России «делать все, что захочет» со странами НАТО, чтобы союзники начали тратить больше денег на оборону внутри альянса. Об этом он рассказал в интервью Times. «Знаете ли вы, что после того, как я это сказал (что позволит России „делать все, что захочет“ — прим. URA.RU), миллиарды долларов вливались в НАТО? Знаете ли вы это? Это привело к тому, что страны-союзники выделили на свою оборону еще 100 миллиардов долларов», — рассказал Трамп . По его словам, США защищали Европу и тратили свои деньги, а другие союзники даже не платили. «Только восемь стран платили. Остальные были правонарушителями. Я веду переговоры, потому что хочу, чтобы они заплатили. Я хочу, чтобы Европа заплатила», — добавил Трамп. При этом он не ответил на вопрос, будут ли США, если он станет президентом, защищать страны, которые не вкладывают средства в оборону. Ранее Трамп заявил, что «стал бы поощрять» атаки России по странам НАТО, если бы те перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Он отметил, что страны должны «платить по счетам». Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов экс-президента США сказал, что любое нападение на Североатлантический альянс повлечет «решительный» ответ от организации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно при этом отмечал, что страна не заинтересована в конфликте с НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что позволит России «делать все, что захочет» со странами НАТО, чтобы союзники начали тратить больше денег на оборону внутри альянса. Об этом он рассказал в интервью Times. «Знаете ли вы, что после того, как я это сказал (что позволит России „делать все, что захочет“ — прим. URA.RU), миллиарды долларов вливались в НАТО? Знаете ли вы это? Это привело к тому, что страны-союзники выделили на свою оборону еще 100 миллиардов долларов», — рассказал Трамп. По его словам, США защищали Европу и тратили свои деньги, а другие союзники даже не платили. «Только восемь стран платили. Остальные были правонарушителями. Я веду переговоры, потому что хочу, чтобы они заплатили. Я хочу, чтобы Европа заплатила», — добавил Трамп. При этом он не ответил на вопрос, будут ли США, если он станет президентом, защищать страны, которые не вкладывают средства в оборону. Ранее Трамп заявил, что «стал бы поощрять» атаки России по странам НАТО, если бы те перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Он отметил, что страны должны «платить по счетам». Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов экс-президента США сказал, что любое нападение на Североатлантический альянс повлечет «решительный» ответ от организации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно при этом отмечал, что страна не заинтересована в конфликте с НАТО.