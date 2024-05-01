Трамп жестко прошелся по Байдену из-за протестов пропалестинских студентов

Трамп: Байден не способен разрешить ситуацию с протестами против Израиля в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп указал на беспомощность нынешнего президента США в связи с протестами против действий Израиля в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Действующий глава Штатов Джо Байден не способен разрешить ситуацию с протестами против действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп.

«Мы должны остановить антисемитизм, который сейчас распространяется по нашей стране. Байден должен что-то сделать. Байден должен быть голосом нашей страны <…> Не думаю, что он способен сделать что-то», — заявил бизнесмен телеканалу Fox News. Трамп подчеркнул, что пять лет назад подобные волнения невозможно было представить.

Ранее в Нью-Йорке полиция штурмом взяла кампус Колумбийского университета, который заняли протестующие студенты. Молодые люди захватили здание, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Полиция ворвалась в кампус и вывела их от туда со связанными руками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующий глава Штатов Джо Байден не способен разрешить ситуацию с протестами против действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп. «Мы должны остановить антисемитизм, который сейчас распространяется по нашей стране. Байден должен что-то сделать. Байден должен быть голосом нашей страны <…> Не думаю, что он способен сделать что-то», — заявил бизнесмен телеканалу Fox News. Трамп подчеркнул, что пять лет назад подобные волнения невозможно было представить. Ранее в Нью-Йорке полиция штурмом взяла кампус Колумбийского университета, который заняли протестующие студенты. Молодые люди захватили здание, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Полиция ворвалась в кампус и вывела их от туда со связанными руками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...