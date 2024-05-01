В мире США Трамп жестко прошелся по Байдену из-за протестов пропалестинских студентов Трамп: Байден не способен разрешить ситуацию с протестами против Израиля в США 01 мая 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Дональд Трамп указал на беспомощность нынешнего президента США в связи с протестами против действий Израиля в секторе Газа Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Действующий глава Штатов Джо Байден не способен разрешить ситуацию с протестами против действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп. «Мы должны остановить антисемитизм, который сейчас распространяется по нашей стране. Байден должен что-то сделать. Байден должен быть голосом нашей страны <…> Не думаю, что он способен сделать что-то», — заявил бизнесмен телеканалу Fox News. Трамп подчеркнул, что пять лет назад подобные волнения невозможно было представить. Ранее в Нью-Йорке полиция штурмом взяла кампус Колумбийского университета, который заняли протестующие студенты. Молодые люди захватили здание, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Полиция ворвалась в кампус и вывела их от туда со связанными руками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Действующий глава Штатов Джо Байден не способен разрешить ситуацию с протестами против действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп. «Мы должны остановить антисемитизм, который сейчас распространяется по нашей стране. Байден должен что-то сделать. Байден должен быть голосом нашей страны <…> Не думаю, что он способен сделать что-то», — заявил бизнесмен телеканалу Fox News. Трамп подчеркнул, что пять лет назад подобные волнения невозможно было представить. Ранее в Нью-Йорке полиция штурмом взяла кампус Колумбийского университета, который заняли протестующие студенты. Молодые люди захватили здание, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Полиция ворвалась в кампус и вывела их от туда со связанными руками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям