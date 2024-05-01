Трамп жестко прошелся по Байдену из-за протестов пропалестинских студентов

Действующий глава Штатов Джо Байден не способен разрешить ситуацию с протестами против действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп.
«Мы должны остановить антисемитизм, который сейчас распространяется по нашей стране. Байден должен что-то сделать. Байден должен быть голосом нашей страны <…> Не думаю, что он способен сделать что-то», — заявил бизнесмен телеканалу Fox News. Трамп подчеркнул, что пять лет назад подобные волнения невозможно было представить.
Ранее в Нью-Йорке полиция штурмом взяла кампус Колумбийского университета, который заняли протестующие студенты. Молодые люди захватили здание, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Полиция ворвалась в кампус и вывела их от туда со связанными руками.
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