Студенты захватили кампус Колумбийского университетаФото: Сергей Русанов
Полиция Нью-Йорка перекрыла все подходы к кампусу «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и начала штурм здания. Студенты захватили кампус, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила The Washington Post.
«Десятки полицейских Нью-Йорка в защитном снаряжении вошли в кампус Колумбийского университета во вторник вечером после того, как отдали приказ разогнать протестующих, собравшихся у одного из входов в университет», — передает американская газета. Сообщается, что демонстранты требовали от университетов отказа от компаний, связанных с Израилем, из-за начала конфликта страны с ХАМАС.
Полиция ворвалась в здание, которое заняли протестующие, и вывела студентов со связанными руками. Представитель службы в Нью-Йорке сообщил об аресте нескольких человек. Сведений о точном количестве задержанных нет.
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Полиция Нью-Йорка перекрыла все подходы к кампусу «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и начала штурм здания. Студенты захватили кампус, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила The Washington Post. «Десятки полицейских Нью-Йорка в защитном снаряжении вошли в кампус Колумбийского университета во вторник вечером после того, как отдали приказ разогнать протестующих, собравшихся у одного из входов в университет», — передает американская газета. Сообщается, что демонстранты требовали от университетов отказа от компаний, связанных с Израилем, из-за начала конфликта страны с ХАМАС. Полиция ворвалась в здание, которое заняли протестующие, и вывела студентов со связанными руками. Представитель службы в Нью-Йорке сообщил об аресте нескольких человек. Сведений о точном количестве задержанных нет.