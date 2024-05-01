Полиция Нью-Йорка начала штурм Колумбийского университета из-за протестов. Видео

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, нью йорк, сша, америка, американцы, полиция сша
Студенты захватили кампус Колумбийского университета Фото:

Полиция Нью-Йорка перекрыла все подходы к кампусу «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и начала штурм здания. Студенты захватили кампус, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила The Washington Post.

«Десятки полицейских Нью-Йорка в защитном снаряжении вошли в кампус Колумбийского университета во вторник вечером после того, как отдали приказ разогнать протестующих, собравшихся у одного из входов в университет», — передает американская газета. Сообщается, что демонстранты требовали от университетов отказа от компаний, связанных с Израилем, из-за начала конфликта страны с ХАМАС.

Полиция ворвалась в здание, которое заняли протестующие, и вывела студентов со связанными руками. Представитель службы в Нью-Йорке сообщил об аресте нескольких человек. Сведений о точном количестве задержанных нет.

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Полиция Нью-Йорка перекрыла все подходы к кампусу «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и начала штурм здания. Студенты захватили кампус, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила The Washington Post. «Десятки полицейских Нью-Йорка в защитном снаряжении вошли в кампус Колумбийского университета во вторник вечером после того, как отдали приказ разогнать протестующих, собравшихся у одного из входов в университет», — передает американская газета. Сообщается, что демонстранты требовали от университетов отказа от компаний, связанных с Израилем, из-за начала конфликта страны с ХАМАС. Полиция ворвалась в здание, которое заняли протестующие, и вывела студентов со связанными руками. Представитель службы в Нью-Йорке сообщил об аресте нескольких человек. Сведений о точном количестве задержанных нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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