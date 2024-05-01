Полиция Нью-Йорка начала штурм Колумбийского университета из-за протестов. Видео

01 мая 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Студенты захватили кампус Колумбийского университета Фото: Сергей Русанов Полиция Нью-Йорка перекрыла все подходы к кампусу «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и начала штурм здания. Студенты захватили кампус, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила The Washington Post. «Десятки полицейских Нью-Йорка в защитном снаряжении вошли в кампус Колумбийского университета во вторник вечером после того, как отдали приказ разогнать протестующих, собравшихся у одного из входов в университет», — передает американская газета . Сообщается, что демонстранты требовали от университетов отказа от компаний, связанных с Израилем, из-за начала конфликта страны с ХАМАС. Полиция ворвалась в здание, которое заняли протестующие, и вывела студентов со связанными руками. Представитель службы в Нью-Йорке сообщил об аресте нескольких человек. Сведений о точном количестве задержанных нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Нью-Йорка перекрыла все подходы к кампусу «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и начала штурм здания. Студенты захватили кампус, протестуя против военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила The Washington Post. «Десятки полицейских Нью-Йорка в защитном снаряжении вошли в кампус Колумбийского университета во вторник вечером после того, как отдали приказ разогнать протестующих, собравшихся у одного из входов в университет», — передает американская газета. Сообщается, что демонстранты требовали от университетов отказа от компаний, связанных с Израилем, из-за начала конфликта страны с ХАМАС. Полиция ворвалась в здание, которое заняли протестующие, и вывела студентов со связанными руками. Представитель службы в Нью-Йорке сообщил об аресте нескольких человек. Сведений о точном количестве задержанных нет.