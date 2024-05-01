01 мая 2024

По заявлению депутата начато дело об эротической рекламе в аэропорту Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, зал ожидания, аэропорт игорь курчатов
В эротической рекламе на территории аэропорта усмотрели признаки неэтичности Фото:

В Челябинске по заявлению депутата Краснопольского поселения УФАС возбудило административное дело о рекламе услуг эротического массажа и стриптиза в аэропорту имени Курчатова. Как следует из определения ведомства, в объявлении применялись недопустимые образы.

«Возбудить производство по делу по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Индивидуальному предпринимателю в срок до 20 мая представить письменные пояснения по факту распространения рекламы „18+ Vegas men’s club“», — отмечено в документе УФАС.

В ответ на запрос ведомства бизнесмен заявил, что реклама, по его мнению, не содержит непристойных образов и сравнений. В аэропорту пояснили, что за соответствие контента законодательству ответственность несет сам рекламодатель. Представить цифровой макет рекламы предприниматель не смог по причине утраты, хотя хранить проект он обязан в течение года. Договор заключался с компанией «Новапорт Трейдинг», в чей холдинг входит «Челябинское авиапредприятие».

Неэтичной признается реклама, если значимое количество людей, кому она адресована, склонны ее считать таковой. Специалисты УФАС провели опрос экспертов. Большинство высказалось в пользу того, что в рекламе применялись недопустимые образы, граничащие с эротическими. Также было указано на то, что использованные выражения создавали впечатление действий сексуального характера. На сайте, который сообщение предлагало посетить, размещены обнаженные женщины.

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В Челябинске по заявлению депутата Краснопольского поселения УФАС возбудило административное дело о рекламе услуг эротического массажа и стриптиза в аэропорту имени Курчатова. Как следует из определения ведомства, в объявлении применялись недопустимые образы. «Возбудить производство по делу по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Индивидуальному предпринимателю в срок до 20 мая представить письменные пояснения по факту распространения рекламы „18+ Vegas men’s club“», — отмечено в документе УФАС. В ответ на запрос ведомства бизнесмен заявил, что реклама, по его мнению, не содержит непристойных образов и сравнений. В аэропорту пояснили, что за соответствие контента законодательству ответственность несет сам рекламодатель. Представить цифровой макет рекламы предприниматель не смог по причине утраты, хотя хранить проект он обязан в течение года. Договор заключался с компанией «Новапорт Трейдинг», в чей холдинг входит «Челябинское авиапредприятие». Неэтичной признается реклама, если значимое количество людей, кому она адресована, склонны ее считать таковой. Специалисты УФАС провели опрос экспертов. Большинство высказалось в пользу того, что в рекламе применялись недопустимые образы, граничащие с эротическими. Также было указано на то, что использованные выражения создавали впечатление действий сексуального характера. На сайте, который сообщение предлагало посетить, размещены обнаженные женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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