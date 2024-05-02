Агента СБУ приговорили к 25 годам за подготовку теракта в Московской области

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Агент СБУ Сергей Кармазин осужден на 25 лет колонии Фото:

Военный суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину, обвиняемому в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта на территории Московского региона. Он приговорен к 25 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

«Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда, передает ТАСС. Отмечается, что мужчине необходимо отбыть шесть лет в тюрьме, еще 19 лет — в колонии строгого режима.

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Военный суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину, обвиняемому в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта на территории Московского региона. Он приговорен к 25 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. «Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда, передает ТАСС. Отмечается, что мужчине необходимо отбыть шесть лет в тюрьме, еще 19 лет — в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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