Агента СБУ приговорили к 25 годам за подготовку теракта в Московской области

02 мая 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Агент СБУ Сергей Кармазин осужден на 25 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину, обвиняемому в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта на территории Московского региона. Он приговорен к 25 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. «Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда, передает ТАСС. Отмечается, что мужчине необходимо отбыть шесть лет в тюрьме, еще 19 лет — в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину, обвиняемому в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта на территории Московского региона. Он приговорен к 25 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. «Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда, передает ТАСС. Отмечается, что мужчине необходимо отбыть шесть лет в тюрьме, еще 19 лет — в колонии строгого режима.