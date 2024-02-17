Дело агента СБУ, готовившего теракты в Подмосковье, передано в суд

Утверждено обвинительное заключение по делу Сергея Карамзина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уголовное дело в отношении агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина, обвиняемого в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Подмосковье, передано в суд. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинца Кармазина. Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что гражданин Украины обвиняется в шпионаже, диверсии, организации диверсионного сообщества, участии в террористическом сообществе, подготовке к теракту и незаконно изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В Подмосковье был задержан агент СБУ. Он заявил, что был завербован в Польше и вынужден выполнять требования СБУ из-за угроз, направленных на его дочь. Он отправился в Латвию, а затем в Россию для оформления документов и получения гражданства. По указанию украинской службы безопасности он поджег два шкафа сигнализации на железнодорожной дороге.

Агент получал инструкции и деньги от спецслужб Украины, Польши и Латвии. Коммуникацию с кураторами он вел через мессенджер Signal. Один из украинских кураторов объявлен в розыск, а агент признал свою вину и дал подробные показания. Ему грозит пожизненное заключение за планирование теракта на нефтебазе в Подмосковье.