01 мая 2024

В ХМАО рекордно выросло число домов, которые сдают семьям с животными

«Авито»: в ХМАО число домов, которые сдают семьям с животными, выросло на 72%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хобби. Увлечения., собака, корги
Владельцы домов в ХМАО стали чаще сдавать их семьям с животными Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе число домов, которые можно арендовать посуточно с животными, за год выросло более чем на 70%. А загородной недвижимости, доступной для семей с детьми, за это время стало больше почти на 90%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«За год в Ханты-Мансийском автономном округе выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 89%, а с животными — на 72%», — говорится в исследовании «Авито Путешествий». Чаще всего оказалось, что стоимость аренды не зависит от того, будут клиенты снимать недвижимость с детьми и животными или нет.

Владельцы квартир в Югре напротив реже соглашаются сдавать посуточно жилье этой категории клиентов. За год число объектов, доступных для семей с детьми, выросло лишь на 1%, а для клиентов с питомцами наоборот снизилось (-1%).

Ранее URA.RU рассказывало, когда дешевле снять дом на майские праздники в ХМАО. По словам риелторов, цена аренды растет ближе к выходным из-за повышенного спроса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе число домов, которые можно арендовать посуточно с животными, за год выросло более чем на 70%. А загородной недвижимости, доступной для семей с детьми, за это время стало больше почти на 90%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «За год в Ханты-Мансийском автономном округе выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 89%, а с животными — на 72%», — говорится в исследовании «Авито Путешествий». Чаще всего оказалось, что стоимость аренды не зависит от того, будут клиенты снимать недвижимость с детьми и животными или нет. Владельцы квартир в Югре напротив реже соглашаются сдавать посуточно жилье этой категории клиентов. За год число объектов, доступных для семей с детьми, выросло лишь на 1%, а для клиентов с питомцами наоборот снизилось (-1%). Ранее URA.RU рассказывало, когда дешевле снять дом на майские праздники в ХМАО. По словам риелторов, цена аренды растет ближе к выходным из-за повышенного спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...