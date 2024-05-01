В ХМАО рекордно выросло число домов, которые сдают семьям с животными

«Авито»: в ХМАО число домов, которые сдают семьям с животными, выросло на 72%

02 мая 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Владельцы домов в ХМАО стали чаще сдавать их семьям с животными Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе число домов, которые можно арендовать посуточно с животными, за год выросло более чем на 70%. А загородной недвижимости, доступной для семей с детьми, за это время стало больше почти на 90%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «За год в Ханты-Мансийском автономном округе выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 89%, а с животными — на 72%», — говорится в исследовании «Авито Путешествий». Чаще всего оказалось, что стоимость аренды не зависит от того, будут клиенты снимать недвижимость с детьми и животными или нет. Владельцы квартир в Югре напротив реже соглашаются сдавать посуточно жилье этой категории клиентов. За год число объектов, доступных для семей с детьми, выросло лишь на 1%, а для клиентов с питомцами наоборот снизилось (-1%). Ранее URA.RU рассказывало, когда дешевле снять дом на майские праздники в ХМАО. По словам риелторов, цена аренды растет ближе к выходным из-за повышенного спроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе число домов, которые можно арендовать посуточно с животными, за год выросло более чем на 70%. А загородной недвижимости, доступной для семей с детьми, за это время стало больше почти на 90%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «За год в Ханты-Мансийском автономном округе выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 89%, а с животными — на 72%», — говорится в исследовании «Авито Путешествий». Чаще всего оказалось, что стоимость аренды не зависит от того, будут клиенты снимать недвижимость с детьми и животными или нет. Владельцы квартир в Югре напротив реже соглашаются сдавать посуточно жилье этой категории клиентов. За год число объектов, доступных для семей с детьми, выросло лишь на 1%, а для клиентов с питомцами наоборот снизилось (-1%). Ранее URA.RU рассказывало, когда дешевле снять дом на майские праздники в ХМАО. По словам риелторов, цена аренды растет ближе к выходным из-за повышенного спроса.