Когда дешевле снять дом на майские праздники в ХМАО

30 апреля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Аренда загородного дома дешевле всего обойдется в будние Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Снимать загородный дом в майские праздники по ХМАО дешевле в будние, рассказали URA.RU риелторы агентства «Этажи». Ближе к выходным цена на аренду растет из-за повышенного спроса. «Стоимость аренды в будние и выходные отличается всегда. Если среди недели дом, например в 120 квадратов, в среднем будет стоить 10 тысяч рублей, то в пятницу и субботу цена возрастает примерно до 15 тысяч. Не думаю, что именно майские праздники сильно повлияют на увеличение цены и на решения собственников поднимать стоимость», — поясняет эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Из-за поздней весны в ХМАО ожидают, что в майские праздники спрос на аренду загородных домов будет повышен. Поэтому большинство объектов бронируют заранее. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно строить загородные дома ради заработка. Подобная недвижимость становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снимать загородный дом в майские праздники по ХМАО дешевле в будние, рассказали URA.RU риелторы агентства «Этажи». Ближе к выходным цена на аренду растет из-за повышенного спроса. «Стоимость аренды в будние и выходные отличается всегда. Если среди недели дом, например в 120 квадратов, в среднем будет стоить 10 тысяч рублей, то в пятницу и субботу цена возрастает примерно до 15 тысяч. Не думаю, что именно майские праздники сильно повлияют на увеличение цены и на решения собственников поднимать стоимость», — поясняет эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Из-за поздней весны в ХМАО ожидают, что в майские праздники спрос на аренду загородных домов будет повышен. Поэтому большинство объектов бронируют заранее. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно строить загородные дома ради заработка. Подобная недвижимость становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий.