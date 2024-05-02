Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим Вооруженных Сил РФ. Речь о заместителе командующего группировкой войск «Восток» Олеге Лучанском, командующем 68-м армейским корпусом Виталии Подлесном, начальнике управления оперативной подготовки Фаниле Сарварове и других.
«Присвоить воинские звания: генерал лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу, Медведеву Сергею Викторовичу, Никитину Евгению Валентиновичу, Ныркову Сергею Семеновичу, Подлесному Виталию Александровичу, Сарварову Фанилу Фанисовичу», — говорится в тексте документа. Кроме того, этим же указом присвоены звания генерал-майора. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим Вооруженных Сил РФ. Речь о заместителе командующего группировкой войск «Восток» Олеге Лучанском, командующем 68-м армейским корпусом Виталии Подлесном, начальнике управления оперативной подготовки Фаниле Сарварове и других. «Присвоить воинские звания: генерал лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу, Медведеву Сергею Викторовичу, Никитину Евгению Валентиновичу, Ныркову Сергею Семеновичу, Подлесному Виталию Александровичу, Сарварову Фанилу Фанисовичу», — говорится в тексте документа. Кроме того, этим же указом присвоены звания генерал-майора. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.