Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего «Востока». Скрин

02 мая 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим Вооруженных Сил РФ. Речь о заместителе командующего группировкой войск «Восток» Олеге Лучанском, командующем 68-м армейским корпусом Виталии Подлесном, начальнике управления оперативной подготовки Фаниле Сарварове и других. «Присвоить воинские звания: генерал лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу, Медведеву Сергею Викторовичу, Никитину Евгению Валентиновичу, Ныркову Сергею Семеновичу, Подлесному Виталию Александровичу, Сарварову Фанилу Фанисовичу», — говорится в тексте документа. Кроме того, этим же указом присвоены звания генерал-майора. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Скрин: сайт опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru) Скрин: сайт опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим Вооруженных Сил РФ. Речь о заместителе командующего группировкой войск «Восток» Олеге Лучанском, командующем 68-м армейским корпусом Виталии Подлесном, начальнике управления оперативной подготовки Фаниле Сарварове и других. «Присвоить воинские звания: генерал лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу, Медведеву Сергею Викторовичу, Никитину Евгению Валентиновичу, Ныркову Сергею Семеновичу, Подлесному Виталию Александровичу, Сарварову Фанилу Фанисовичу», — говорится в тексте документа. Кроме того, этим же указом присвоены звания генерал-майора. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.