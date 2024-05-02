Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего «Востока». Скрин

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим ВС РФ Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим Вооруженных Сил РФ. Речь о заместителе командующего группировкой войск «Восток» Олеге Лучанском, командующем 68-м армейским корпусом Виталии Подлесном, начальнике управления оперативной подготовки Фаниле Сарварове и других.

«Присвоить воинские звания: генерал лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу, Медведеву Сергею Викторовичу, Никитину Евгению Валентиновичу, Ныркову Сергею Семеновичу, Подлесному Виталию Александровичу, Сарварову Фанилу Фанисовичу», — говорится в тексте документа. Кроме того, этим же указом присвоены звания генерал-майора. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта шести военнослужащим Вооруженных Сил РФ. Речь о заместителе командующего группировкой войск «Восток» Олеге Лучанском, командующем 68-м армейским корпусом Виталии Подлесном, начальнике управления оперативной подготовки Фаниле Сарварове и других. «Присвоить воинские звания: генерал лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу, Медведеву Сергею Викторовичу, Никитину Евгению Валентиновичу, Ныркову Сергею Семеновичу, Подлесному Виталию Александровичу, Сарварову Фанилу Фанисовичу», — говорится в тексте документа. Кроме того, этим же указом присвоены звания генерал-майора. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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