Иран откажется от создания ядерного оружия

Власти Ирана намерены следовать принципам нераспространения ядерного оружия, чтобы избежать угроз, подобных американским бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.
«Сложно сказать, есть ли у Ирана намерение создать ядерное оружие и пополнить список членов ядерного клуба. Даже на фоне бомбардировок свои ядерных объектов Иран заявил, что продолжит оставаться участником договора о его нераспространении. Это указывает на позицию Ирана не создавать ядерное оружие», — считает Подвиг.
9 августа 1945 года американцы совершили второй атомный удар в истории. США сбросили бомбу «Толстяк», содержащую шесть килограммов плутония, на японский город Нагасаки.
