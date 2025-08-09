Иран откажется от создания ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иран намерен оставаться участником договора о нераспространении ядерного оружия
Иран намерен оставаться участником договора о нераспространении ядерного оружия Фото:

Власти Ирана намерены следовать принципам нераспространения ядерного оружия, чтобы избежать угроз, подобных американским бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

«Сложно сказать, есть ли у Ирана намерение создать ядерное оружие и пополнить список членов ядерного клуба. Даже на фоне бомбардировок свои ядерных объектов Иран заявил, что продолжит оставаться участником договора о его нераспространении. Это указывает на позицию Ирана не создавать ядерное оружие», — считает Подвиг.

9 августа 1945 года американцы совершили второй атомный удар в истории. США сбросили бомбу «Толстяк», содержащую шесть килограммов плутония,  на японский город Нагасаки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Ирана намерены следовать принципам нераспространения ядерного оружия, чтобы избежать угроз, подобных американским бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг. «Сложно сказать, есть ли у Ирана намерение создать ядерное оружие и пополнить список членов ядерного клуба. Даже на фоне бомбардировок свои ядерных объектов Иран заявил, что продолжит оставаться участником договора о его нераспространении. Это указывает на позицию Ирана не создавать ядерное оружие », — считает Подвиг. 9 августа 1945 года американцы совершили второй атомный удар в истории. США сбросили бомбу «Толстяк», содержащую шесть килограммов плутония,  на  японский город Нагасаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...