Эксперт института ООН объяснил, как остановить распространение ядерного оружия

Сотрудник института ООН: представить себе демилитаризованную Европу невозможно
Европа отказалась от демилитаризации, хотя этот процесс начался в 1990-е
Европа отказалась от демилитаризации, хотя этот процесс начался в 1990-е

Представить себе демилитаризованную Европу сегодня невозможно. Но есть решения, которые позволят снизить риски распространения ядерного оружия, сказал в интервью URA.RU с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

«В 1990 годы был прогресс в сторону демилитаризованной Европы, но теперь все иначе.События последних трех лет показывают, что многие страны задумались о создании ядерного оружия. Чтобы остановить этот процесс, нужно создавать ситуации, при которых боевые столкновения станут невозможными, формировать больше структур, следующих этой цели. Например, если мы представим себе демилитаризованную Европу и Россию, то все факторы опасности, которые заставляют властей задумываться о ядерном оружии, исчезнут», — считает Подвиг.

9 августа исполнилось 80 лет с момента атомного удара по японскому городу Нагасаки. США сбросили на него бомбу «Толстяк». 6 августа американцы впервые применили ядерное оружие — атомную бомбу «Малыш», которая была сброшена на Хиросиму. 

