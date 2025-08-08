Миллионер и рыбопромышленник: кто такой Игорь Кан, скончавшийся на Камчатке

На Камчатке скончался пилот и владелец вертолета Robinson — местный миллионер и рыбопромышленник Игорь Кан. Во время полета у мужчины произошел сердечный приступ, но он успел посадить судно с тремя пассажирами на борту на вершину вулкана Крашенинникова. Известно, что он владел несколькими бизнесами, большинство из них связано с рыбным промыслом, однако есть и такие дела, которые связаны с массажем и отелями. Что известно о трагически скончавшемся миллионере, и его последнем полете на Камчатке — в материале URA.RU.
Владелец вертолета скончался
Пилот вертолета Robinson скончался от сердечного приступа во время перелета по маршруту Петропавловск-Камчатский-Долина-Гейзеров-вулкан Крашенинникова-Петропавловск-Камчатский. Совершая посадку на вулкане Крашенинникова, пилот почувствовал недомогание, однако успел посадить вертолет. Об этом сообщили в telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Пилот другого вертолета, который совершал туристическую перевозку неподалеку, перевез пострадавшего в больницу Петропавловск-Камчатского. Однако мужчина скончался. В прокуратуре сообщили о проведении проверки по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» .
Туристов эвакуировали. По словам очевидцев, мужчина чувствовал себя плохо и принимал корвалол, однако это не дало эффекта. Также известно, что на Камчатке активны семь вулканов — туристам рекомендуют не посещать ни их, ни окрестности.
Умершим пилотом оказался местный миллионер
Скончавшийся пилот вертолета и его владелец оказался местным предпринимателем и рыбопромышленником 59-летним Игорем Каном. Он жил в поселке Зеленый, занимался рыболовством, регулярно проходил медосмотры и не жаловался на здоровье. Также он регулярно организовывал вылеты с туристами на экскурсии на частном Robinson. Стоимость такой составляла 500 тысяч рублей.
Бизнес Игоря Кана
На имя Игоря Кана зарегистрировано несколько компаний, следует из данных портала rusprofile. Большинство из них связано с рыболовством. По данным единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Кан занимался бизнесом в сфере прибрежного морского рыболовства, выступая совладельцем ООО «Сэлмон Хитчери» и ООО «Сэлмон Фишери».
Также он числится руководителем в компании ООО «Сервис Отель и СПА» в Елизово. Установленный капитал организации — 40 миллионов рублей. По адресу, где она зарегистрирована, находится четырехзвездочный отель. Помимо проживания она предоставляет услуги по массажу, а также организовывает экскурсии.
