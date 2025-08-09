В Москве возобновили расследование дела о хищении 12 квартир Минобороны

Полиция изучает дело о хищении у Минобороны 12 квартир для военных, которое произошло еще в 2017 году
Полиция изучает дело о хищении у Минобороны 12 квартир для военных, которое произошло еще в 2017 году

В Москве полиция возобновила расследование уголовного дела о хищении 12 квартир в районе Новогиреево, принадлежавших Министерству обороны РФ и предназначавшихся для военнослужащих. Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении журналистов.

 «В ходе следствия установлено, что неустановленные лица… незаконно приобрели права собственности на квартиры, совершив тем самым хищение федеральной собственности в особо крупном размере», — говорится в материалах дела. Информацию об этом передает РИА "Новости".

По данным следствия, злоумышленники выдавали себя за военнослужащих, хотя никогда не служили в армии и не имели права на получение жилья от Минобороны. Для оформления квартир они использовали поддельные документы. Все преступные действия произошли в 2019 году, когда статус квартир оставался неопределенным.

Ранее, в 2017 году, уже предпринималась попытка их хищения — за это был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Тогда суд не определил принадлежность квартир, оставив этот вопрос для гражданского судопроизводства, чем и воспользовались новые фигуранты дела.

Расследование по эпизоду с квартирами приостанавливалось, однако сейчас вновь активизировано. Министерство обороны признано потерпевшей стороной и участвует в процессуальных действиях.

