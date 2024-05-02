МИД Британии разрешило Украине наносить удары по России своим оружием

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Агентство опубликовало статью с его словами, однако позднее она была удалена.
«Украина имеет такое право», — сказал Кэмерон в интервью, говоря о применении британского оружия на территории РФ. Позже авторы удалили статью, пообещав опубликовать исправленную версию.
Ранее главком Вооруженными силами (ВС) Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил, что новая партия военной помощи Украине нацелена на увеличение дальних ударов по России. При этом он подчеркнул, что РФ нарастила свой потенциал и повысила эффективность своих ударов.
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Агентство опубликовало статью с его словами, однако позднее она была удалена. «Украина имеет такое право», — сказал Кэмерон в интервью, говоря о применении британского оружия на территории РФ. Позже авторы удалили статью, пообещав опубликовать исправленную версию. Ранее главком Вооруженными силами (ВС) Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил, что новая партия военной помощи Украине нацелена на увеличение дальних ударов по России. При этом он подчеркнул, что РФ нарастила свой потенциал и повысила эффективность своих ударов.