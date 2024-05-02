В Пермском крае с воинскими почестями похоронили артиллериста Дениса Ярушина

03 мая 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Дениса Ярушина проводили в последний путь в Звездном Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЗАТО Звездный Пермского края прошли похороны бойца СВО Дениса Ярушина. Он погиб 9 апреля в деревне Кринки Херсонской области, рассказал мэр Звездного Александр Швецов. Прощание с солдатом-артиллеристом прошло со всеми воинскими почестями. «В последний путь проводили Дениса Алексеевича в сопровождении почетного караула под звуки военного оркестра. Похоронили гвардии сержанта Ярушина с воинскими почестями, под залпы орудий», — рассказал Швецов в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоялось в местном Дворце культуры. На церемонию пришли родные, друзья, сослуживцы. Матери бойца сегодня вручили Орден Мужества, которым Ярушина наградили посмертно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЗАТО Звездный Пермского края прошли похороны бойца СВО Дениса Ярушина. Он погиб 9 апреля в деревне Кринки Херсонской области, рассказал мэр Звездного Александр Швецов. Прощание с солдатом-артиллеристом прошло со всеми воинскими почестями. «В последний путь проводили Дениса Алексеевича в сопровождении почетного караула под звуки военного оркестра. Похоронили гвардии сержанта Ярушина с воинскими почестями, под залпы орудий», — рассказал Швецов в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоялось в местном Дворце культуры. На церемонию пришли родные, друзья, сослуживцы. Матери бойца сегодня вручили Орден Мужества, которым Ярушина наградили посмертно.