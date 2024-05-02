02 мая 2024

В Пермском крае с воинскими почестями похоронили артиллериста Дениса Ярушина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
Дениса Ярушина проводили в последний путь в Звездном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ЗАТО Звездный Пермского края прошли похороны бойца СВО Дениса Ярушина. Он погиб 9 апреля в деревне Кринки Херсонской области, рассказал мэр Звездного Александр Швецов. Прощание с солдатом-артиллеристом прошло со всеми воинскими почестями.

«В последний путь проводили Дениса Алексеевича в сопровождении почетного караула под звуки военного оркестра. Похоронили гвардии сержанта Ярушина с воинскими почестями, под залпы орудий», — рассказал Швецов в соцсети «ВКонтакте».

Прощание состоялось в местном Дворце культуры. На церемонию пришли родные, друзья, сослуживцы. Матери бойца сегодня вручили Орден Мужества, которым Ярушина наградили посмертно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЗАТО Звездный Пермского края прошли похороны бойца СВО Дениса Ярушина. Он погиб 9 апреля в деревне Кринки Херсонской области, рассказал мэр Звездного Александр Швецов. Прощание с солдатом-артиллеристом прошло со всеми воинскими почестями. «В последний путь проводили Дениса Алексеевича в сопровождении почетного караула под звуки военного оркестра. Похоронили гвардии сержанта Ярушина с воинскими почестями, под залпы орудий», — рассказал Швецов в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоялось в местном Дворце культуры. На церемонию пришли родные, друзья, сослуживцы. Матери бойца сегодня вручили Орден Мужества, которым Ярушина наградили посмертно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...