В Свердловской области Lada Granta на скорости влетела в дерево. Фото

04 мая 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы изучают детали трагедии (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области на 153 км федеральной автодороги «М5-Урал» произошло смертельное ДТП из-за выбора водителем водителем Lada Granta небезопасной скорости движения. Автоинспекторы на месте трагедии выясняют детали происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель машины Lada Granta, 43-летний мужчина, имеющий стаж вождения 24 года, ранее не привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь с со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, потерял контроль над управлением автомашины, на скорости съехал с трассы и врезался в дерево», — говорится в публикации в telegram-канале ведомства. В результате аварии погиб 31-летний пассажир, а водитель и еще один пассажир получили травмы. Госавтоинспекция напоминает о важности адаптации скорости к дорожным условиям и призывает водителей к осторожности на дороге. ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на 153 км федеральной автодороги «М5-Урал» произошло смертельное ДТП из-за выбора водителем водителем Lada Granta небезопасной скорости движения. Автоинспекторы на месте трагедии выясняют детали происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель машины Lada Granta, 43-летний мужчина, имеющий стаж вождения 24 года, ранее не привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь с со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, потерял контроль над управлением автомашины, на скорости съехал с трассы и врезался в дерево», — говорится в публикации в telegram-канале ведомства. В результате аварии погиб 31-летний пассажир, а водитель и еще один пассажир получили травмы. Госавтоинспекция напоминает о важности адаптации скорости к дорожным условиям и призывает водителей к осторожности на дороге.