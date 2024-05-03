В Свердловской области на 153 км федеральной автодороги «М5-Урал» произошло смертельное ДТП из-за выбора водителем водителем Lada Granta небезопасной скорости движения. Автоинспекторы на месте трагедии выясняют детали происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель машины Lada Granta, 43-летний мужчина, имеющий стаж вождения 24 года, ранее не привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь с со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, потерял контроль над управлением автомашины, на скорости съехал с трассы и врезался в дерево», — говорится в публикации в telegram-канале ведомства.
В результате аварии погиб 31-летний пассажир, а водитель и еще один пассажир получили травмы. Госавтоинспекция напоминает о важности адаптации скорости к дорожным условиям и призывает водителей к осторожности на дороге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!