03 мая 2024

В Свердловской области Lada Granta на скорости влетела в дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Тюмень, дтп, авария
Автоинспекторы изучают детали трагедии (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на 153 км федеральной автодороги «М5-Урал» произошло смертельное ДТП из-за выбора водителем водителем Lada Granta небезопасной скорости движения. Автоинспекторы на месте трагедии выясняют детали происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель машины Lada Granta, 43-летний мужчина, имеющий стаж вождения 24 года, ранее не привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь с со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, потерял контроль над управлением автомашины, на скорости съехал с трассы и врезался в дерево», — говорится в публикации в telegram-канале ведомства.

В результате аварии погиб 31-летний пассажир, а водитель и еще один пассажир получили травмы. Госавтоинспекция напоминает о важности адаптации скорости к дорожным условиям и призывает водителей к осторожности на дороге.

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В Свердловской области на 153 км федеральной автодороги «М5-Урал» произошло смертельное ДТП из-за выбора водителем водителем Lada Granta небезопасной скорости движения. Автоинспекторы на месте трагедии выясняют детали происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель машины Lada Granta, 43-летний мужчина, имеющий стаж вождения 24 года, ранее не привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь с со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, потерял контроль над управлением автомашины, на скорости съехал с трассы и врезался в дерево», — говорится в публикации в telegram-канале ведомства. В результате аварии погиб 31-летний пассажир, а водитель и еще один пассажир получили травмы. Госавтоинспекция напоминает о важности адаптации скорости к дорожным условиям и призывает водителей к осторожности на дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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