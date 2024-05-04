Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву

04 мая 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Благодатный огонь прибудет в Москву в ночь на 5 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Иерусалима в Москву вылетел самолет с Благодатным огнем, он прибудет в Россию в ночь на 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозданного. Новость по теме Как Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фоторепортаж «Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву», — сообщили в Фонде. Заявление приводит РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет одним из первых признаков наступающего конца света. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Иерусалима в Москву вылетел самолет с Благодатным огнем, он прибудет в Россию в ночь на 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозданного. «Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву», — сообщили в Фонде. Заявление приводит РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет одним из первых признаков наступающего конца света.