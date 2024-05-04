Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, вера, церковная служба, благодатный огонь, богослужене
Благодатный огонь прибудет в Москву в ночь на 5 мая Фото:

Из Иерусалима в Москву вылетел самолет с Благодатным огнем, он прибудет в Россию в ночь на 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозданного.

Новость по теме
Как Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фоторепортаж

«Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву», — сообщили в Фонде. Заявление приводит РИА Новости.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет одним из первых признаков наступающего конца света.

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Из Иерусалима в Москву вылетел самолет с Благодатным огнем, он прибудет в Россию в ночь на 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозданного. «Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву», — сообщили в Фонде. Заявление приводит РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет одним из первых признаков наступающего конца света.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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