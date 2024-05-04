Благодатный огонь привезут в Москву ближе к полуночи

Благодатный огонь привезут в Москву ближе к полуночи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении священного пламени, и передал огонь верующим в храме. URA.RU собрало материал о чуде, которое происходит накануне праздника Воскресения Христова.

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне православного праздника Пасхи. В 2024 году чудо схождения священного пламени произошло 4 мая.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал Благодатный огонь верующим, после того как закончил молиться в Кувуклии.

В Израиль прибыла делегация России, чтобы перевезти Благодатный огонь.

Огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя, а после ночной службы лампады с огнем доставят в 15 храмов столицы.