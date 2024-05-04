Как Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фоторепортаж

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , митрополит кирилл, богослужение, христос воскресе, благодатный огонь
Благодатный огонь привезут в Москву ближе к полуночи Фото:

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении священного пламени, и передал огонь верующим в храме. URA.RU собрало материал о чуде, которое происходит накануне праздника Воскресения Христова.

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне православного праздника Пасхи. В 2024 году чудо схождения священного пламени произошло 4 мая.

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Патриарх Иерусалимский Феофил III передал Благодатный огонь верующим, после того как закончил молиться в Кувуклии.
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В Израиль прибыла делегация России, чтобы перевезти Благодатный огонь.
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Огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя, а после ночной службы лампады с огнем доставят в 15 храмов столицы.
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В Москву Благодатный огонь прибудет около полуночи.
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Из-за церемонии в Старом городе Иерусалима были усилены меры безопасности.
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении священного пламени, и передал огонь верующим в храме. URA.RU собрало материал о чуде, которое происходит накануне праздника Воскресения Христова. Благодатный огонь ежегодно сходит накануне православного праздника Пасхи. В 2024 году чудо схождения священного пламени произошло 4 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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