Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в Свердловской области

04 мая 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Из-за грязной воды у ребенка обострилось кожное заболевание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование по факту некачественного водоснабжения в Нижнем Тагиле (Свердловская область), из-за которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Исполнение этого поручения взято на контроль центральном аппарате ведомства. Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что в одном из жилых домов Нижнего Тагила из крана идет грязная вода. Из-за чего у одного из детей даже обострилось кожное заболевание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование по факту некачественного водоснабжения в Нижнем Тагиле (Свердловская область), из-за которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Исполнение этого поручения взято на контроль центральном аппарате ведомства. Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что в одном из жилых домов Нижнего Тагила из крана идет грязная вода. Из-за чего у одного из детей даже обострилось кожное заболевание.