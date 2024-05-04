Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водопровод. Челябинск, раковина, муп повв, ржавая вода, повв, вода, водопровод, водопроводный кран
Из-за грязной воды у ребенка обострилось кожное заболевание Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование по факту некачественного водоснабжения в Нижнем Тагиле (Свердловская область), из-за которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Исполнение этого поручения взято на контроль центральном аппарате ведомства. Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что в одном из жилых домов Нижнего Тагила из крана идет грязная вода. Из-за чего у одного из детей даже обострилось кожное заболевание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование по факту некачественного водоснабжения в Нижнем Тагиле (Свердловская область), из-за которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Исполнение этого поручения взято на контроль центральном аппарате ведомства. Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что в одном из жилых домов Нижнего Тагила из крана идет грязная вода. Из-за чего у одного из детей даже обострилось кожное заболевание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...