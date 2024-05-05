В МИД РФ заявили о предательстве Зеленского

Посол по особым поручениям Мирошник: Зеленский предал своего деда-красноармейца
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Зеленский предал память и убеждения своего деда, участника ВОВ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника ВОВ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Как нужно было спустить в унитаз воспитание, чтобы сначала якобы нести цветы деду-красноармейцу на могилу, а потом зиговать в Канаде убийце-бандеровцу», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. Посол отметил, что не понимает, как внук может предать память, подвиги и убеждения своих дедов.

К своему посту посол прикрепил фотографию Зеленского у надгробья своего предка. Сегодня герою-красноармейцу могло исполниться 100 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника ВОВ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Как нужно было спустить в унитаз воспитание, чтобы сначала якобы нести цветы деду-красноармейцу на могилу, а потом зиговать в Канаде убийце-бандеровцу», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. Посол отметил, что не понимает, как внук может предать память, подвиги и убеждения своих дедов. К своему посту посол прикрепил фотографию Зеленского у надгробья своего предка. Сегодня герою-красноармейцу могло исполниться 100 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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