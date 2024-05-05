Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника ВОВ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Как нужно было спустить в унитаз воспитание, чтобы сначала якобы нести цветы деду-красноармейцу на могилу, а потом зиговать в Канаде убийце-бандеровцу», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. Посол отметил, что не понимает, как внук может предать память, подвиги и убеждения своих дедов.
К своему посту посол прикрепил фотографию Зеленского у надгробья своего предка. Сегодня герою-красноармейцу могло исполниться 100 лет.
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Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника ВОВ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Как нужно было спустить в унитаз воспитание, чтобы сначала якобы нести цветы деду-красноармейцу на могилу, а потом зиговать в Канаде убийце-бандеровцу», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. Посол отметил, что не понимает, как внук может предать память, подвиги и убеждения своих дедов. К своему посту посол прикрепил фотографию Зеленского у надгробья своего предка. Сегодня герою-красноармейцу могло исполниться 100 лет.