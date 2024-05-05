В Челябинске на День Победы в кинотеатре «Знамя» бесплатно покажут три фильма

06 мая 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Бесплатные показы фильмов состоятся в кинотеатре «Знамя» 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 мая на День Победы пройдут бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Знамя». Зрителям покажут кинокартины на военную тематику, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Челябинский кинотеатр „Знамя“ приглашает 9 мая на бесплатные сеансы. На все документальные фильмы вход свободный до полного заполнения зрительного зала. Показы пройдут с 9:00 до 14:00», — сообщили в пресс-службе. Киномарафон включает в себя показ документальных сюжетов о Великой Отечественной войне и фильма «Уральская ярость. Черные ножи — освободители Европы». Днем также состоится премьера фильма «Блиндаж». Он расскажет историю двух друзей, нашедших блиндаж, который перенесет их в 1941 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 9 мая на День Победы пройдут бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Знамя». Зрителям покажут кинокартины на военную тематику, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Челябинский кинотеатр „Знамя“ приглашает 9 мая на бесплатные сеансы. На все документальные фильмы вход свободный до полного заполнения зрительного зала. Показы пройдут с 9:00 до 14:00», — сообщили в пресс-службе. Киномарафон включает в себя показ документальных сюжетов о Великой Отечественной войне и фильма «Уральская ярость. Черные ножи — освободители Европы». Днем также состоится премьера фильма «Блиндаж». Он расскажет историю двух друзей, нашедших блиндаж, который перенесет их в 1941 год.