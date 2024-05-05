В Челябинске на День Победы в кинотеатре «Знамя» бесплатно покажут три фильма

В Челябинске 9 мая на День Победы пройдут бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Знамя». Зрителям покажут кинокартины на военную тематику, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.
«Челябинский кинотеатр „Знамя“ приглашает 9 мая на бесплатные сеансы. На все документальные фильмы вход свободный до полного заполнения зрительного зала. Показы пройдут с 9:00 до 14:00», — сообщили в пресс-службе.
Киномарафон включает в себя показ документальных сюжетов о Великой Отечественной войне и фильма «Уральская ярость. Черные ножи — освободители Европы». Днем также состоится премьера фильма «Блиндаж». Он расскажет историю двух друзей, нашедших блиндаж, который перенесет их в 1941 год.
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