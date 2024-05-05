05 мая 2024

В Челябинске на День Победы в кинотеатре «Знамя» бесплатно покажут три фильма

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, зрительный зал, кинотеатр, кресла, дворец культуры, кинозал, дом культуры
Бесплатные показы фильмов состоятся в кинотеатре «Знамя» 9 мая Фото:

В Челябинске 9 мая на День Победы пройдут бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Знамя». Зрителям покажут кинокартины на военную тематику, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«Челябинский кинотеатр „Знамя“ приглашает 9 мая на бесплатные сеансы. На все документальные фильмы вход свободный до полного заполнения зрительного зала. Показы пройдут с 9:00 до 14:00», — сообщили в пресс-службе.

Киномарафон включает в себя показ документальных сюжетов о Великой Отечественной войне и фильма «Уральская ярость. Черные ножи — освободители Европы». Днем также состоится премьера фильма «Блиндаж». Он расскажет историю двух друзей, нашедших блиндаж, который перенесет их в 1941 год.

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В Челябинске 9 мая на День Победы пройдут бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Знамя». Зрителям покажут кинокартины на военную тематику, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Челябинский кинотеатр „Знамя“ приглашает 9 мая на бесплатные сеансы. На все документальные фильмы вход свободный до полного заполнения зрительного зала. Показы пройдут с 9:00 до 14:00», — сообщили в пресс-службе. Киномарафон включает в себя показ документальных сюжетов о Великой Отечественной войне и фильма «Уральская ярость. Черные ножи — освободители Европы». Днем также состоится премьера фильма «Блиндаж». Он расскажет историю двух друзей, нашедших блиндаж, который перенесет их в 1941 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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