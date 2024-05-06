Москвичам пообещали мощный вихрь и снег перед майскими праздниками

06 мая 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В Москве ожидается большое количество осадков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мощный вихрь «Гулла» приближается к центральным регионам России. Об этом предупреждает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, количество осадков в Москве достигнет 30% майской нормы. Новость по теме Свердловскую область завалило снегом: на дорогах гололед, люди без света. Онлайн-трансляция «Траектория центра этого мощного вихря проляжет в 150-200 километрах южнее Москвы, и днем барическая 'воронка' выйдет на Рязань, где за сутки обрушит на город практически месячную норму осадков — 35 миллиметров», — написал синоптик в своем telegram-канале. По его словам, в Москве ожидается значительное количество осадков, которое может достигнуть 30% от майской нормы, и возможен мокрый снег. Несмотря на плохую погоду, ожидается, что воздушная часть Парада Победы в Москве пройдет без существенных помех. Тишковец утверждает, что к 10 маю аномалия холода закончится, и уже к середине месяца погода возвратится к обычному климатическому ритму. На Среднем Урале ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за чего без электричества остались сотни свердловчан. Синоптик Алексей Пулин предупредил, что 6 мая продолжит идти снег. В центральных и южных районах региона днем снегопад сменят дожди, а также появятся мощные порывы ветра. Актуальная информация о снегопаде в области находится — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощный вихрь «Гулла» приближается к центральным регионам России. Об этом предупреждает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, количество осадков в Москве достигнет 30% майской нормы. «Траектория центра этого мощного вихря проляжет в 150-200 километрах южнее Москвы, и днем барическая 'воронка' выйдет на Рязань, где за сутки обрушит на город практически месячную норму осадков — 35 миллиметров», — написал синоптик в своем telegram-канале. По его словам, в Москве ожидается значительное количество осадков, которое может достигнуть 30% от майской нормы, и возможен мокрый снег. Несмотря на плохую погоду, ожидается, что воздушная часть Парада Победы в Москве пройдет без существенных помех. Тишковец утверждает, что к 10 маю аномалия холода закончится, и уже к середине месяца погода возвратится к обычному климатическому ритму. На Среднем Урале ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за чего без электричества остались сотни свердловчан. Синоптик Алексей Пулин предупредил, что 6 мая продолжит идти снег. В центральных и южных районах региона днем снегопад сменят дожди, а также появятся мощные порывы ветра. Актуальная информация о снегопаде в области находится — в отдельном сюжете URA.RU.