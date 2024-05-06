«Макфа» отправила в Узбекистан 60 тонн каш и муки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Шептий на мукомольном заводе в селе Первомайский. Екатеринбург, мука, склад, мешки с мукой
Компания «Макфа» отправила в Узбекистан муку и другие продукты Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Компания «Макфа» из Челябинска отправила в апреле в Узбекистан 60,6 тонны каш и муки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года это вторая партия продукции холдинга на экспорт.

«В апреле более 60,6 тонны продуктов переработки зерна, крупы и муки в ассортименте АО „Макфа“ отправило на территорию Таможенного союза — в Узбекистан. При вывозе проведено контрольное мероприятие на предмет безопасности зерна», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора установили, что вся продукция прошла процедуру оценки соответствия. Результат подтвержден декларациями о соответствии, протоколами испытаний. В феврале компания также успешно экспортировала более 15 тонн продуктов переработки зерна в Киргизию.

С 28 марта в Центральном райсуде Челябинска рассматривается иск Генпрокуратуры РФ о взыскании акций «Макфы» в пользу государства. На предприятия холдинга наложен арест. Также под арест попали счета и активы бенефициаров компании и их партнеров. Бывшие руководители «Макфы» — основатель, экс-губернатор региона Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — находятся за границей и объявлены в международный розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Макфа» из Челябинска отправила в апреле в Узбекистан 60,6 тонны каш и муки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года это вторая партия продукции холдинга на экспорт. «В апреле более 60,6 тонны продуктов переработки зерна, крупы и муки в ассортименте АО „Макфа“ отправило на территорию Таможенного союза — в Узбекистан. При вывозе проведено контрольное мероприятие на предмет безопасности зерна», — сообщили URA.RU в ведомстве. Специалисты Россельхознадзора установили, что вся продукция прошла процедуру оценки соответствия. Результат подтвержден декларациями о соответствии, протоколами испытаний. В феврале компания также успешно экспортировала более 15 тонн продуктов переработки зерна в Киргизию. С 28 марта в Центральном райсуде Челябинска рассматривается иск Генпрокуратуры РФ о взыскании акций «Макфы» в пользу государства. На предприятия холдинга наложен арест. Также под арест попали счета и активы бенефициаров компании и их партнеров. Бывшие руководители «Макфы» — основатель, экс-губернатор региона Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — находятся за границей и объявлены в международный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...