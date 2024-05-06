«Макфа» отправила в Узбекистан 60 тонн каш и муки

Компания «Макфа» из Челябинска отправила в апреле в Узбекистан 60,6 тонны каш и муки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года это вторая партия продукции холдинга на экспорт.
«В апреле более 60,6 тонны продуктов переработки зерна, крупы и муки в ассортименте АО „Макфа“ отправило на территорию Таможенного союза — в Узбекистан. При вывозе проведено контрольное мероприятие на предмет безопасности зерна», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Специалисты Россельхознадзора установили, что вся продукция прошла процедуру оценки соответствия. Результат подтвержден декларациями о соответствии, протоколами испытаний. В феврале компания также успешно экспортировала более 15 тонн продуктов переработки зерна в Киргизию.
С 28 марта в Центральном райсуде Челябинска рассматривается иск Генпрокуратуры РФ о взыскании акций «Макфы» в пользу государства. На предприятия холдинга наложен арест. Также под арест попали счета и активы бенефициаров компании и их партнеров. Бывшие руководители «Макфы» — основатель, экс-губернатор региона Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — находятся за границей и объявлены в международный розыск.
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