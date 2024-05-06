Двух жителей Перми осудят за незаконное хранение оружия и взрывчатки

07 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Меру наказания контрабандистам назначит суд Фото: Александр Мамаев © URA.RU Двух пермяков обвиняют в незаконном хранении и сбыте оружия с боеприпасами. Им грозит лишение свободы сроком на 11 лет, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Весной 2022 года двое мужчин привезли в Пермь незаконно приобретенное оружие и боеприпасы к нему. Они хранили их каждый в своем тайнике. Также один из соучастников приобрел взрывные устройства, которые в последующем незаконно сбыл вместе с огнестрельным оружием и боеприпасами», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и их коллеги из Свердловской области обнаружили в тайниках мужчин два автоматических пистолета «Стечкина» и патроны к ним. Оружие было изъято. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух пермяков обвиняют в незаконном хранении и сбыте оружия с боеприпасами. Им грозит лишение свободы сроком на 11 лет, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Весной 2022 года двое мужчин привезли в Пермь незаконно приобретенное оружие и боеприпасы к нему. Они хранили их каждый в своем тайнике. Также один из соучастников приобрел взрывные устройства, которые в последующем незаконно сбыл вместе с огнестрельным оружием и боеприпасами», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и их коллеги из Свердловской области обнаружили в тайниках мужчин два автоматических пистолета «Стечкина» и патроны к ним. Оружие было изъято. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.