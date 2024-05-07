Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил в Магнитогорске ветеранов войны Николая Стаценко и Петра Романова. Как сообщил глава региона, для него общение с ними придало душевного подъема.
«Встречи с нашими ветеранами Великой Отечественной войны — особое событие. Всегда испытываю большой душевный подъем. Учишься их мудрости, умению радоваться и любить жизнь. На многое начинаешь смотреть по-другому», — написал Текслер в telegram-канале.
Губернатор рассказал о личном подвиге каждого из ветеранов, отметив их неординарный жизненный путь и вклад в послевоенное строительство страны. Николай Стаценко в годы войны был снайпером и занимался подготовкой новобранцев, а после войны посвятил себя авиации. Петр Романов служил артиллеристом-минометчиком и после войны продолжил службу в милиции.
Глава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Текслер отметил, что новые поколения нуждаются в их опыте.
Ветераны демонстрируют активную жизненную позицию и интерес к окружающим
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил в Магнитогорске ветеранов войны Николая Стаценко и Петра Романова. Как сообщил глава региона, для него общение с ними придало душевного подъема. «Встречи с нашими ветеранами Великой Отечественной войны — особое событие. Всегда испытываю большой душевный подъем. Учишься их мудрости, умению радоваться и любить жизнь. На многое начинаешь смотреть по-другому», — написал Текслер в telegram-канале. Губернатор рассказал о личном подвиге каждого из ветеранов, отметив их неординарный жизненный путь и вклад в послевоенное строительство страны. Николай Стаценко в годы войны был снайпером и занимался подготовкой новобранцев, а после войны посвятил себя авиации. Петр Романов служил артиллеристом-минометчиком и после войны продолжил службу в милиции. Глава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Текслер отметил, что новые поколения нуждаются в их опыте.