Общество Губернатор Текслер в Магнитогорске поздравил ветеранов войны. Фото 08 мая 2024 в 10:44 Размер текста - 17 + Алексей Текслер отметил вклад старшего поколения в Победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил в Магнитогорске ветеранов войны Николая Стаценко и Петра Романова. Как сообщил глава региона, для него общение с ними придало душевного подъема. «Встречи с нашими ветеранами Великой Отечественной войны — особое событие. Всегда испытываю большой душевный подъем. Учишься их мудрости, умению радоваться и любить жизнь. На многое начинаешь смотреть по-другому», — написал Текслер в telegram-канале. Губернатор рассказал о личном подвиге каждого из ветеранов, отметив их неординарный жизненный путь и вклад в послевоенное строительство страны. Николай Стаценко в годы войны был снайпером и занимался подготовкой новобранцев, а после войны посвятил себя авиации. Петр Романов служил артиллеристом-минометчиком и после войны продолжил службу в милиции. Глава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Текслер отметил, что новые поколения нуждаются в их опыте. Ветераны демонстрируют активную жизненную позицию и интерес к окружающим telegram-канал Алексея Текслера Фото: Глава региона пожелал долгих лет жизни telegram-канал Алексея Текслера Фото: Алексей Текслер получил заряд энергии от общения с ветеранами в Магнитогорске telegram-канал Алексея Текслера Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил в Магнитогорске ветеранов войны Николая Стаценко и Петра Романова. Как сообщил глава региона, для него общение с ними придало душевного подъема. «Встречи с нашими ветеранами Великой Отечественной войны — особое событие. Всегда испытываю большой душевный подъем. Учишься их мудрости, умению радоваться и любить жизнь. На многое начинаешь смотреть по-другому», — написал Текслер в telegram-канале. Губернатор рассказал о личном подвиге каждого из ветеранов, отметив их неординарный жизненный путь и вклад в послевоенное строительство страны. Николай Стаценко в годы войны был снайпером и занимался подготовкой новобранцев, а после войны посвятил себя авиации. Петр Романов служил артиллеристом-минометчиком и после войны продолжил службу в милиции. Глава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Текслер отметил, что новые поколения нуждаются в их опыте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям