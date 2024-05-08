Челябинскую телебашню украсят георгиевской лентой и салютами

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
Праздничную подсветку включат 9 мая в 21:30 Фото:

В День Победы, 9 мая, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями залпов салютов и георгиевской ленты, вечного огня и другой символики праздника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«9 мая на главной телебашне региона включат тематическую подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы. На челябинской телебашне будут транслироваться изображениями залпов салютов, георгиевской ленты и вечного огня», — сообщили в пресс-службе. Праздничная подсветка будет включена на 9 мая в 21:30.

Ранее Челябинский радиотелецентр уже поздравлял жителей с праздниками. Так, 12 апреля на телебашне появился портрет Юрия Гагарина.

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В День Победы, 9 мая, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями залпов салютов и георгиевской ленты, вечного огня и другой символики праздника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «9 мая на главной телебашне региона включат тематическую подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы. На челябинской телебашне будут транслироваться изображениями залпов салютов, георгиевской ленты и вечного огня», — сообщили в пресс-службе. Праздничная подсветка будет включена на 9 мая в 21:30. Ранее Челябинский радиотелецентр уже поздравлял жителей с праздниками. Так, 12 апреля на телебашне появился портрет Юрия Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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