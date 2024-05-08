Челябинскую телебашню украсят георгиевской лентой и салютами

08 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Праздничную подсветку включат 9 мая в 21:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День Победы, 9 мая, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями залпов салютов и георгиевской ленты, вечного огня и другой символики праздника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «9 мая на главной телебашне региона включат тематическую подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы. На челябинской телебашне будут транслироваться изображениями залпов салютов, георгиевской ленты и вечного огня», — сообщили в пресс-службе. Праздничная подсветка будет включена на 9 мая в 21:30. Ранее Челябинский радиотелецентр уже поздравлял жителей с праздниками. Так, 12 апреля на телебашне появился портрет Юрия Гагарина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День Победы, 9 мая, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями залпов салютов и георгиевской ленты, вечного огня и другой символики праздника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «9 мая на главной телебашне региона включат тематическую подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы. На челябинской телебашне будут транслироваться изображениями залпов салютов, георгиевской ленты и вечного огня», — сообщили в пресс-службе. Праздничная подсветка будет включена на 9 мая в 21:30. Ранее Челябинский радиотелецентр уже поздравлял жителей с праздниками. Так, 12 апреля на телебашне появился портрет Юрия Гагарина.