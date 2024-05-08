В Магнитогорске военный осужден за насилие над рядовыми

08 мая 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Мужчину ранее уже судили за аналогичные преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорском гарнизонном военном суде Челябинской области вынесен приговор военному за неуставные отношения с рядовыми. В суде учли несколько эпизодов преступлений и ранее вынесенное наказание за аналогичные преступления. «При назначении наказания суд учел, что военный Х в ноябре 2023 года был осужден Магнитогорским гарнизонным военным судом за аналогичные преступления. По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний по двум приговорам ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда. По данным суда, 7 июня 2023 года Х нанес в казарме удар кулаком в нижнюю челюсть рядовому М. Здесь же Х ударил рядовому С в нижнюю челюсть локтем. Через неделю, 15 июня, он нанес ряд ударов по лицу и телу рядовому Ф и потребовал 100 тысяч рублей. «Потерпевший, опасаясь повторного применения физического насилия, согласился с требованиями Х и 19 июня того же года под контролем сотрудников полиции передал ему часть требуемых денежных средств в сумме пять тысяч рублей. Содеянное подсудимым, в отношении рядовых М и С суд квалифицировал по п. „б“ ч. 2 ст. 335 УК РФ, а в отношении рядового Ф по п. „в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ и по ч. 1 ст. 335 УК РФ», — пояснили в пресс-службе суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорском гарнизонном военном суде Челябинской области вынесен приговор военному за неуставные отношения с рядовыми. В суде учли несколько эпизодов преступлений и ранее вынесенное наказание за аналогичные преступления. «При назначении наказания суд учел, что военный Х в ноябре 2023 года был осужден Магнитогорским гарнизонным военным судом за аналогичные преступления. По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний по двум приговорам ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда. По данным суда, 7 июня 2023 года Х нанес в казарме удар кулаком в нижнюю челюсть рядовому М. Здесь же Х ударил рядовому С в нижнюю челюсть локтем. Через неделю, 15 июня, он нанес ряд ударов по лицу и телу рядовому Ф и потребовал 100 тысяч рублей. «Потерпевший, опасаясь повторного применения физического насилия, согласился с требованиями Х и 19 июня того же года под контролем сотрудников полиции передал ему часть требуемых денежных средств в сумме пять тысяч рублей. Содеянное подсудимым, в отношении рядовых М и С суд квалифицировал по п. „б“ ч. 2 ст. 335 УК РФ, а в отношении рядового Ф по п. „в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ и по ч. 1 ст. 335 УК РФ», — пояснили в пресс-службе суда.