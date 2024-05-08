08 мая 2024

Пермяк Артем Агафонов в День Победы исполнил песню Shaman’a жестами. Видео

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Выступления пермских творческих коллективов на площади перед Театром-Театром. Пермь
Артем выступил с песней «Мой бой» Фото:

В Перми мастер жестового исполнения песен Артем Агафонов выступил на концерте, посвященном Дню Победы. На главной сцене перед Театром-Театром он исполнил песню певца Shaman’a (Ярослава Дронова) «Мой бой».

«Артем исполнил для зрителей песню Shaman’a „Мой бой“. Пермяки подпевали и апплодировали исполнителю», — рассказал корреспондент URA.RU.

Пермяк стал участником патриотического фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве!», который проходил 9 мая на городской эспланаде. Зрители также услышали песни в исполнении ветеранов войны в Афганистане, пограничника Алексея Ефимова, ветеранского дуэта «Визави» и других коллективов.

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В Перми мастер жестового исполнения песен Артем Агафонов выступил на концерте, посвященном Дню Победы. На главной сцене перед Театром-Театром он исполнил песню певца Shaman’a (Ярослава Дронова) «Мой бой». «Артем исполнил для зрителей песню Shaman’a „Мой бой“. Пермяки подпевали и апплодировали исполнителю», — рассказал корреспондент URA.RU. Пермяк стал участником патриотического фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве!», который проходил 9 мая на городской эспланаде. Зрители также услышали песни в исполнении ветеранов войны в Афганистане, пограничника Алексея Ефимова, ветеранского дуэта «Визави» и других коллективов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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