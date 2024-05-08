В Перми мастер жестового исполнения песен Артем Агафонов выступил на концерте, посвященном Дню Победы. На главной сцене перед Театром-Театром он исполнил песню певца Shaman’a (Ярослава Дронова) «Мой бой».
«Артем исполнил для зрителей песню Shaman’a „Мой бой“. Пермяки подпевали и апплодировали исполнителю», — рассказал корреспондент URA.RU.
Пермяк стал участником патриотического фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве!», который проходил 9 мая на городской эспланаде. Зрители также услышали песни в исполнении ветеранов войны в Афганистане, пограничника Алексея Ефимова, ветеранского дуэта «Визави» и других коллективов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!